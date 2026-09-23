Rafa Márquez debutará oficialmente como entrenador de México cuando enfrente a Colombia. Al igual que en la Copa del Mundo, el Tri tiene una base de jugadores de Chivas.

Mientras Chivas se alista para enfrentar a Querétaro, la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Colombia el próximo sábado. En la primera práctica, Rafa Márquez paró un equipo con futbolistas y exjugadores de Chivas, entre los que se destaca la presencia de Armando González en la delantera.

Daría la sensación de que, de cara a la Copa del Mundo 2030, el Káiser utilizará al Rebaño Sagrado como base para el Tri. Para esta Fecha FIFA, el Guadalajara va a ceder a 6 jugadores para los juegos contra Colombia, Estados Unidos, Perú y Chile.

De cara al juego contra el seleccionado de Néstor Lorenzo, Rafa Márquez realizó un primer ensayo táctico en el CAR. En el primer interescuadra tuvo la presencia de cuatro con actualidad y pasado reciente en Chivas.

Armando González entrenó con la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por Villa Villa, el Tri que paró el Káiser fue un 4-3-3 conformado por Raúl Rangel en la portería; en defensa, Denzell García, Israel Reyes, Johan Vázquez y Mateo Chávez; en el medio, Érick Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora; mientras que en el ataque, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Armando González.

No hay que olvidarse de que, para el primer partido, la Selección Mexicana solamente cuenta de Chivas con el Tala y el Piojo. El domingo, Rafa Márquez contará con la presencia de Diego Campillo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Luis Romo, ya que el acuerdo era prestar 2 jugadores por club en plena jornada de la Liga MX.

¿Cuándo y a qué hora se juega México vs. Colombia?

El duelo entre México y Colombia se llevará adelante el próximo sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5 y Canal 7 en el territorio nacional.