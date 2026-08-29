Mateo Chávez continua su gran inicio de temporada, ahora con un verdadero golazo que demostró el cañon que tiene.

Mateo Chávez se convirtió desde antes del Mundial 2026 en uno de los mexicanos más destacados en el futbol europeo, algo que terminó de confirmar durante la Copa del Mundo a pesar de los pocos minutos que recibió bajo las órdenes de Javier Aguirre. El canterano de Chivas incluso consiguió marcar un golazo frente a República Checa, demostrando que su crecimiento en Europa no ha sido casualidad.

Ahora, nuevamente con el AZ Alkmaar, el lateral mexicano volvió a demostrar su olfato goleador con un auténtico cañonazo ante el Go Ahead Eagles. La jugada comenzó con una acción defensiva del propio Chávez, quien se anticipó a su rival para recuperar el balón cuando el conjunto visitante intentaba iniciar un contragolpe.

Con el balón bajo control y mientras todos esperaban que buscara un centro hacia el área, Mateo Chávez sorprendió con un potente disparo que resultó imposible de detener para el arquero rival. El mexicano sacó un auténtico riflazo para colocar el 4-1 en el marcador y contribuir a que el AZ Alkmaar se mantenga en lo más alto de la Eredivisie.

El inicio de temporada de Mateo Chávez está siendo espectacular, pues el AZ Alkmaar también consiguió recientemente el título de la Supercopa de Países Bajos tras golear 4-0 al PSV Eindhoven. El canterano rojiblanco fue titular en aquella final y además registró una asistencia en el primer gol, consiguiendo así el primer título europeo de su carrera.

Mateo Chávez también puso una asistencia en el AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles

Antes de marcar su espectacular gol, Mateo Chávez ya había contribuido directamente con una asistencia en el triunfo del AZ Alkmaar. Además, ante Go Ahead Eagles registró cinco contribuciones defensivas, ganó una de tres entradas, sumó dos intercepciones y dos recuperaciones, además de ganar tres de siete duelos en el suelo y uno de uno por vía aérea. En ataque, completó 31 de 38 pases para una precisión del 82%, generó dos pases clave, acertó uno de tres centros y realizó dos tiros a puerta, aunque también falló una ocasión clara.

Armando González podría debutar este domingo y lograr un fin de semana redondo para la cantera rojiblanca en Europa

Armando González podría poner el broche de oro a un fin de semana espectacular para los canteranos de Chivas en Europa, pues la Hormiga fue convocado por el Olympiacos para visitar al Asteras este domingo. Después del gol y la asistencia de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar, un posible debut del delantero mexicano representaría otra gran noticia para el talento formado en las fuerzas básicas rojiblancas.