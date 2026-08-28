Armando González y Mateo Chávez ya conocen a sus rivales de la Europa League, pero su reencuentro tendrá que esperar.

Armando González está viviendo sus primeros días como jugador del Olympiacos, equipo con el que no solamente disputará la Superliga de Grecia, sino también la Europa League. Precisamente en este torneo se esperaba un posible reencuentro con Mateo Chávez, pues el canterano de Chivas también disputará la competencia europea con el AZ Alkmaar.

Naturalmente, el enfrentamiento entre ambos canteranos rojiblancos era poco probable debido al formato de la Europa League. Y este viernes por la mañana, tiempo del centro de México, el sorteo de la fase de liga confirmó que el esperado reencuentro tendrá que esperar. Eso sí, tanto Armando González como Mateo Chávez conocieron a los rivales que enfrentarán en Europa y tendrán compromisos de primer nivel.

El Olympiacos de Armando González tendrá que enfrentar a algunos de los clubes más importantes de Europa. Como local, recibirá al Milan de Italia, Sparta Praha de República Checa, Jagiellonia de Polonia y Hoffenheim de Alemania, mientras que como visitante se medirá con Marseille y Rennes de Francia, Celje de Eslovenia y Torreense de Portugal.

Por su parte, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez también tendrá una fase de liga bastante exigente. El conjunto neerlandés recibirá en casa a Juventus de Italia, Dinamo Zagreb de Croacia, Sturm Graz de Austria y Hapoel Be’er Sheva, mientras que tendrá que visitar al Benfica de Portugal, Sparta Praha de República Checa, Sunderland de Inglaterra y Ararat-Armenia de Armenia.

El esperado enfrentamiento entre los dos canteranos rojiblancos todavía podría darse, pero para ello ambos equipos tendrían que avanzar a la fase eliminatoria y terminar en posiciones que permitan que sus caminos se crucen. Por ahora habrá que esperar y cruzar los dedos para que se concrete un partido que enfrentaría a dos de los últimos jugadores formados en Chivas que dieron el salto al futbol europeo.

Sí podría haber duelo de mexicanos si Santiago Giménez se queda en el Milan

La Europa League también podría tener un duelo entre mexicanos si Santiago Giménez permanece en el Milan. Desde hace varias semanas existen rumores sobre una posible salida del delantero rumbo al Porto de Portugal, aunque la operación parece complicarse cada vez más conforme se acercan los cierres de los mercados europeos. En caso de que finalmente continúe con el cuadro rossonero, sí podría enfrentarse a Armando González, aunque esta vez no se trataría de un duelo entre canteranos de Chivas.