Chivas visitará a Pachuca este sábado en un partido que tendrá dos reencuentros muy particulares. Por un lado, Gabriel Milito volverá a enfrentarse a Benjamín Mora, el entrenador que consiguió vencerlo con Querétaro en el Apertura 2025 para terminar con la racha de victorias del Guadalajara. Por el otro, el Rebaño Sagrado tendrá enfrente a Alan Mozo, cuya carta todavía pertenece al conjunto rojiblanco.

A pesar de que Mozo salió del Guadalajara rumbo a los Tuzos a principios del Clausura 2026, esta será la primera ocasión en la que enfrentará a Chivas desde que dejó el club. El torneo pasado ambos equipos se enfrentaron en la Jornada 1, cuando el lateral todavía formaba parte del Rebaño Sagrado, antes de que se concretara su préstamo al conjunto hidalguense y posteriormente sufriera una desafortunada lesión.

Alan Mozo no jugaba desde febrero.

Ahora, todo apunta a que Alan Mozo será titular con Pachuca para recibir al Guadalajara, por lo que fue cuestionado por Claro Sports sobre lo que representa enfrentar a su antiguo equipo mientras todavía pertenece a Chivas. El futbolista dejó claro que afrontará el compromiso como un profesional y que, pese al vínculo que todavía tiene con el Rebaño Sagrado, dará todo por defender los colores de los Tuzos.

Mozo también aseguró que se siente muy agradecido con su profesión y que será algo bonito volver a enfrentarse a Chivas, pero descartó que lo vea como una revancha por no haber encontrado un lugar en el equipo durante el torneo pasado. Además, confirmó que ya dejó atrás la lesión que sufrió y que se encuentra en condiciones para disputar el encuentro al máximo de sus capacidades.

Eso sí, el lateral reconoció que Pachuca ha tenido un complicado inicio de torneo y ve el partido contra Chivas como una oportunidad para cambiar el rumbo. Los Tuzos apenas han conseguido una victoria y un empate después de cinco jornadas, además de acumular tres derrotas, por lo que buscarán aprovechar la localía para recuperar confianza ante uno de los equipos que mejor momento atraviesa.

Su préstamo termina en diciembre, pero Alan Mozo no regresará a Chivas

Aunque el préstamo de Alan Mozo con Pachuca terminará junto con el Apertura 2026, el lateral tampoco regresará a Chivas una vez concluida su cesión. Esto se debe a que su contrato con el Guadalajara también finaliza a finales de este año, por lo que quedará como jugador libre y tendrá la posibilidad de negociar con cualquier club de cara al Clausura 2027.