El exentrenador del Guadalajara sorprendió a todos con sus declaraciones de elogio para el timonel rojiblanco.

Gabriel Milito ha revolucionado no solamente el estilo de juego de Chivas desde que llegó al banquillo rojiblanco en el verano del 2025, sino que también transformó la mentalidad de los jugadores, ganándose su confianza y sacando su mejor versión futbolística, por lo que también se ha ganado los halagos de los especialistas.

Sin embargo, ante las recientes declaraciones del entrenador argentino en donde decía que esperaba no tener que extrañar a Armando González, algunos expertos como Desirée Monsiváis y Ricardo Ferretti, se mostraron sorprendidos por este dicho de palabras del sudamericano, ganándose el respeto de ambos.

“Me voy a quedar con las últimas declaraciones de Gabriel Milito, le salió el lado humano, diciendo ojalá no lo extrañe, porque si lo extraño, más como persona, pero ojalá no lo extrañe porque los volantes y extremos están funcionando”, declaró la exgoleadora histórica de la Liga MX Femenil.

Por su parte, el Tuca Ferretti, retomó las palabras de Monsiváis sobre Milito, asegurando que el sudamericano “tiene corazón” y es sensato para dirigir al Guadalajara y con sus declaraciones.

“Estoy de acuerdo con Desirée. Qué buena declaración de ese señor. Se ve que aparte de que jugó futbol, dirige y tiene corazón. Sensato, la verdad. Y lo que dice, no depender solo del centro delantero. La suma te puede dar más oportunidad”, concluyó el entrenador.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Gabriel Milito?

“Espero y deseo reemplazar a un jugador tan importante que ha hecho 24 goles en una temporada, es un desafío para nosotros. Siento que tenemos buenos delanteros y siento que nuestros volantes tienen gol y que deben aumentar esa capacidad goleadora. Espero que entre todos podamos sumar esos 24 goles que nos dejó Hormi. Si el funcionamiento es bueno y si somos capaces de dominar y generar ocasiones, la capacidad goleadora de los delanteros que tenemos me da mucha confianza.

“Deseo de todo corazón no tener que extrañarlo y sobre todas las cosas desearle lo mejor en esta nueva aventura europea para él, porque se lo merece, es un gran chico, un gran profesional. Ha hecho méritos para que le llegara esta oportunidad”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.