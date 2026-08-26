Chivas sabe muy bien que llevó adelante un buen mercado de pases para incorporar y cortar a jugadores. Sin embargo, en el 2027 deben regresar tres jugadores a préstamo, por lo que repasamos si tienen o no lugar en el equipo de Gabriel Milito.

Uno de los grandes logros de la gestión de Gabriel Milito en Chivas es sin duda haber realizado una drástica limpieza en la plantilla tras el Apertura 2026. Alan Mozo, Cade Cowell y Teun Wilke fueron cepillados por el técnico argentino, por lo que repasamos por qué no tendrían lugar en el Guadalajara.

No hay duda de que una de las grandes virtudes del técnico argentino es haber sido coherente con sus palabras y acciones. Por esta razón siempre mantuvo en el equipo a aquellos jugadores que estaban preparados para jugar en el once titular, para ser opción en el banco de suplentes o para acompañar al equipo desde su lugar.

Tras el Apertura 2026, Gabriel Milito se juntó con Javier Mier y Alejandro Manzo para delinear una lista de diez jugadores no eran tenidos en cuenta por rendimiento, indisciplina o diferencias que generan un mal clima en el vestidor. Por esta razón el timonel de Chivas para el Clausura 2026 no tuvo en cuenta a Eduardo García, Alan Mozo, Isaac Brizuela, Érick Gutiérrez, Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda, Teun Wilke, Cade Cowell, Alan Pulido, Chicharito Hernández.

Gabriel Milito cepilló a diez jugadores post Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

De esta lista de diez jugadores borrados hubo tres que directamente fueron prestados a otros equipos con opción de compra. Sin embargo, es un hecho que podrían reportar el próximo mes de enero en Verde Valle debido a que finaliza su cesión.

Encuesta ¿Hizo bien Gabriel Milito en cepillar a Cade Cowell, a Alan Mozo y a Teun Wilke? ¿Hizo bien Gabriel Milito en cepillar a Cade Cowell, a Alan Mozo y a Teun Wilke? Sí No Ya votaron 2 hinchas

Alan Mozo es uno de ellos debido a que fue cedido a Pachuca, pero al poco tiempo se rompió los ligamentos. El lateral ya volvió a tener minutos con los Tuzos, pero en caso de volver es un hecho que no va a tener lugar con Gabriel Milito debido a que por el carril derecho tiene varias opciones ya que cuenta con Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Miguel Gómez y Diego Campillo.

Imagen generada con ChatGPT.

Otro de los jugadores que tendrá que regresar de su préstamo es Teun Wilke, quien se encuentra cedido en el Fortaleza CEIF de Colombia. El futbolista que llegó con Fernando Hierro no ha tenido una gran cantidad de minutos con el conjunto colombiano, no marcó goles de momento y es claro que no es del gusto del técnico argentino, ya que de lo contrario se hubiera quedado a pelear por un lugar.

Encuesta ¿A cuál de los tres jugadores dejarías en Chivas si sos Gabriel Milito? ¿A cuál de los tres jugadores dejarías en Chivas si sos Gabriel Milito? Cade Cowell Teun Wilke Alan Mozo A los tres A ninguno Ya votaron 2 hinchas

La realidad de Cade Cowell es muy diferente a lo que viven Wilke y Mozo debido a que en New York Red Bulls juega, asiste, es titular y mete goles. Sin embargo, en caso de darse su regreso podría tener más chance de jugar con Gabriel Milito, pero es un hecho que en este Guadalajara no se juega con extremos y que tiene que adaptarse a lo que pide el argentino, como Hugo Camberos, para tener acción.