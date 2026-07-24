Cade Cowell fue uno de los jugadores que más expectativas generó durante su etapa con Chivas. Aunque por momentos logró consolidarse como titular e ilusionó a la afición con su velocidad y potencia física, nunca terminó de encontrar un lugar dentro del esquema de Gabriel Milito. Esa situación provocó que, antes del Clausura 2026, el atacante saliera cedido al New York Red Bulls en busca de los minutos que ya no tenía en el Guadalajara.

Afortunadamente para el Vaquero, todo indica que está recuperando su mejor versión en la MLS. En sus últimos siete partidos ha participado directamente en cinco goles, registrando dos anotaciones y tres asistencias, números que reflejan el gran momento que atraviesa. Este rendimiento vuelve a poner su nombre sobre la mesa y abre distintos escenarios para su futuro, incluido un posible regreso al Rebaño Sagrado.

Cade Cowell se lució en la victoria del NY Red Bulls

Sin embargo, la prioridad de la directiva rojiblanca parecería ser muy distinta. Aprovechando el buen momento que vive Cade Cowell, en Chivas buscarían encontrarle mercado para concretar una venta. La razón es sencilla: el estadounidense se desempeña como extremo, una posición que Gabriel Milito prácticamente no utiliza en su sistema de juego, situación que incluso ha complicado que futbolistas como Hugo Camberos encuentren un espacio constante dentro del primer equipo.

A esto se suma que el propio Gabriel Milito dejó claro recientemente que está completamente satisfecho con el plantel que tiene a su disposición. El entrenador aseguró que este es el grupo de jugadores con el que desea competir durante la temporada e incluso descartó la llegada de nuevos refuerzos, aun si algún futbolista termina siendo vendido. Por ello, para la directiva rojiblanca tendría mucho más sentido obtener un ingreso económico por Cade Cowell que reincorporarlo a un proyecto donde difícilmente tendría un rol importante.

Por ahora no queda más que esperar una postura oficial, ya sea por parte de Chivas o del New York Red Bulls. No obstante, el contrato de Cowell con el Guadalajara finaliza a mediados de 2027, por lo que el tiempo también jugará un papel importante en cualquier negociación. Si el préstamo concluye y al atacante solo le restan seis meses de vínculo, será mucho más complicado obtener una cifra elevada por su transferencia, motivo por el que facilitar una venta durante los próximos meses luce como un escenario bastante lógico.

Los New York Red Bulls no participarán en la Leagues Cup y no veremos a Cade Cowell contra rivales mexicanos

Otro factor que podría influir en el futuro de Cade Cowell es el calendario del New York Red Bulls. El conjunto estadounidense no disputará la próxima edición de la Leagues Cup, por lo que tendrá una pausa en su actividad entre principios y mediados de agosto. Esto reducirá las oportunidades del atacante para seguir mostrando su nivel, especialmente frente a clubes mexicanos, encuentros que suelen servir como una vitrina importante para despertar el interés de equipos de la Liga MX o incluso de otros mercados.