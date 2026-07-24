El Torneo Apertura 2026 representa mucho más que el inicio de una nueva temporada para Chivas Femenil. Es el campeonato en el que el proyecto encabezado por Antonio Contreras deberá demostrar, con resultados, que realmente está preparado para volver a competir por el título. Después de varios torneos de trabajo, el tiempo de las promesas quedó atrás. Ahora lo único que realmente contará será lo que ocurra dentro del terreno de juego.

Desde su llegada, el español ha contado con respaldo institucional. La directiva apostó por darle continuidad incluso después de eliminaciones dolorosas y este semestre volvió a fortalecer la plantilla con incorporaciones que, en el papel, elevan el nivel competitivo del equipo, lo que aumentará la exigencia sobre su trabajo.

Ya no hay pretextos para Antonio Contreras.

El discurso ya no alcanza; ahora hablan los resultados

En el futbol, los procesos son importantes, pero no son eternos. Llega un momento en el que las explicaciones dejan de convencer si no vienen acompañadas de resultados. Chivas Femenil es una institución acostumbrada a pelear por campeonatos y su afición no se conforma únicamente con clasificar a la Liguilla o competir dignamente.

Además, este semestre se presenta un contexto distinto. El nuevo formato de competencia reduce el margen de error y obliga a los equipos a mantener regularidad prácticamente desde la primera jornada. Ceder puntos en partidos que parecen accesibles puede convertirse en una factura muy costosa al final del campeonato.

Asimismo, las futbolistas deberán asumir su papel dentro del campo, especialmente aquellas llamadas a marcar diferencia en los momentos importantes. Sin embargo, es precisamente el cuerpo técnico el encargado de potenciar al plantel, encontrar variantes cuando las cosas no funcionan y tomar decisiones que acerquen al equipo al objetivo principal: pelear el campeonato.

Si Chivas Femenil vuelve a quedarse corto pese a las incorporaciones, la continuidad y la experiencia acumulada, inevitablemente surgirán preguntas sobre si el equipo necesita un nuevo rumbo. No se trata de pedir cambios anticipados, sino de entender que la exigencia de un club grande obliga a evaluar constantemente los resultados.