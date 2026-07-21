El calendario del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil sufrió un retraso y Chivas Femenil sigue a la espera.

A poco más de una semana del arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, Chivas Femenil continúa sin conocer el calendario de la competencia. Aunque el certamen está programado para comenzar el próximo 31 de julio, la publicación de las fechas y rivales de los 18 clubes sufrió un retraso inesperado, por lo que el Rebaño Sagrado todavía desconoce el camino que recorrerá en busca del título.

Aunque la Liga MX Femenil tiene previsto presentar el calendario oficial del Torneo Apertura 2026 el próximo 23 de julio, la realidad es que este pudo darse a conocer con mayor anticipación. Sin embargo, de acuerdo con información de Récord, la publicación se postergó debido a que el organismo tuvo que realizar ajustes.

Según la fuente antes mencionada, el retraso está relacioando con la Selección Mexicana Femenil. De acuerdo con Récord, la Liga MX Femenil no contempló originalmente las fechas en las que el combinado nacional disputará la fase de clasificación rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta modificación obligó a reorganizar el calendario del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil para evitar conflictos con los encuentros internacionales del TRI Femenil. La intención es que las futbolistas convocadas por México puedan incorporarse a la selección sin afectar el desarrollo del campeonato, por lo que se está trabajando en una nueva calendarización antes de hacerla oficial.

Mientras tanto, Chivas Femenil continúa con su preparación de cara al inicio del semestre. Bajo la dirección de Antonio Contreras, el Rebaño Sagrado buscará llegar en las mejores condiciones al Torneo Apertura 2026 y convertirse en protagonista desde las primeras jornadas.

¿Con qué jugadoras se ha reforzado Chivas Femenil para el Apertura 2026?

Cabe mencionar que de cara al Torneo Apertura 2026, Chivas Femenil reforzó su plantel con Natalia Colín, Heidi González y Natalia Mauleón. Con estas incorporaciones, el conjunto rojiblanco buscará fortalecer distintas zonas del campo y contar con un plantel más competitivo para pelear por los primeros puestos y aspirar al campeonato.