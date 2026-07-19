La continuidad de Antonio Contreras al frente de Chivas Femenil vuelve a estar en el centro de la conversación. Durante una entrevista con Rebaño Pasión, el especialista en Liga MX Femenil, Bruno Hernández, aseguró que, de acuerdo con información que ha recibido, el entrenador ya no cuenta con el respaldo total del vestidor rojiblanco.

El periodista explicó en dicha plática que uno de los principales problemas que ha detectado en la gestión del español es la contradicción constante en su discurso; sin embargo, la declaración que más llamó la atención fue cuando Bruno Hernández aseguró que el ambiente interno no sería el mejor. “Yo sé de muy buenas fuentes que las jugadoras no están a gusto con él. Él podrá decir una cosa y las jugadoras terminan diciendo otras”, afirmó, dejando entrever que existe una desconexión entre el cuerpo técnico y parte del plantel.

Entonces, si realmente ha perdido la confianza de las futbolistas, surge una pregunta inevitable: ¿por qué Antonio Contreras sigue al frente? Sobre ese tema, Bruno Hernández también compartió información. El especialista en Liga MX Femenil reveló a este medio que el semestre pasado existía la posibilidad de que dejara el cargo, pero finalmente permaneció en la institución y, hasta donde sabe, continuará dirigiendo al equipo.

“Yo lo que sabía es que el torneo pasado se iba a ir; se terminó quedando este torneo y, hasta donde yo sé, va a continuar con el equipo, pero no sé, o sea, a lo mejor no hay otra opción o no han visto otra opción para que llegue al conjunto de Chivas”, comentó. Mientras tanto, la confianza de la Directora Deportiva, Nelly Simón en el español sigue generando cuestionamientos, especialmente si el descontento de las jugadoras termina reflejándose dentro de la cancha.

¿El Apertura 2026 será determinante para Antonio Contreras y Nelly Simón?

Bruno Hernández fue cuestionado sobre si el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil será determinante para la continuidad de Nelly Simón y Antonio Contreras al frente de Chivas Femenil. Sin embargo, el especialista consideró que ese análisis debió realizarse desde hace tiempo, pues cree que el proyecto ya ha tenido suficientes oportunidades para ser evaluado. “Pues es que eso ya tuvo que haber sido desde antes, o sea, creo que sería una gota más al vaso”, afirmó.

Pese a ello, el analista reconoció que todavía mantiene la esperanza de ver una mejor versión del Rebaño Sagrado: “Yo la verdad es que espero que este torneo a lo mejor sorprenda el conjunto de Chivas Femenil”, finalizó.