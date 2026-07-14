La Comandante, quien fuera blanco de rumores por un mensaje en redes sociales, volvió a aparecer y le devolvió la tranquilidad a los aficionados.

Chivas Femenil por fin arrancó su pretemporada rumbo al Apertura 2026, en donde las futbolistas que permanecieron en el plantel fueron reportando una tras otra para realizar exámenes médicos y físicos, en donde una de las incógnitas era Carolina Jaramillo.

La Comandante dio muestras de que podría abandonar el redil de cara a este semestre; sin embargo, apareció para presentar las pruebas correspondientes para arrancar la pretemporada con el Guadalajara, en donde horas después puso fin a los rumores de una posible salida de la institución tapatía.

A través de su cuenta de Instagram, Caro Jaramillo escribió: “Feliz de estar aquí”, en donde de inmediato algunas compañeras como Blanca Féliz, Gaby Valenzuela y la propia cuenta del Rebaño Femenil, le respondieron en señal de que su estado de ánimo con el club estaría siendo diferente al de hace unos meses.

¿Por qué se rumoró que Carolina Jaramillo saldría de Chivas Femenil?

Debido a que la Comandante fue perdiendo protagonismo en la recta final del Clausura 2026, comenzaron a surgir rumores; sin embargo, todo se acentuó cuando después de la eliminación, la futbolista rojiblanca apareció en redes sociales y dejó entrever que su continuidad no estaba asegurada en el redil, encendiendo las alarmas entre los aficionados.

¿Cuánto le queda de contrato a Carolina Jaramillo con Chivas Femenil?

Según diversos reportes extraoficiales, Carolina Jaramillo tiene contrato vigente con el Guadalajara por lo que resta del 2026, es decir, legalmente ya podría estar analizando nuevas ofertas y hasta firmar un pre-contrato con otro club según el reglamento que impera en la FIFA.

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Sin embargo, se ha mencionado que la directiva encabezada por Nelly Simón quiere que se quede en el redil, por lo que podrían continuar las charlas de renovación, aunque aún no existe una postura oficial al respecto, ni por parte del club ni por parte del entorno de la futbolista.