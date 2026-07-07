Las salidas del Guadalajara Femenil continúan acumulándose, en donde ahora un importante miembro del cuerpo técnico anunció su salida con unas frases que desataron suspicacias.

Los rumores en torno al proyecto de Chivas Femenil continúan incrementándose semana a semana, en donde ahora sorprendió que el entrenador de porteros del Rebaño, Abraham Sánchez, anunció su salida de forma repentina de la institución, pero dejando algunas frases que despertaron las teorías de conspiración.

La directiva encabezada por Nelly Simón se ha mantenido en silencio desde hace varios meses, a excepción para dar anuncios de salidas del plantel, por lo que la paciencia de los aficionados se está agotando por la incertidumbre sobre a dónde va el proyecto del Rebaño Femenil.

Ahora, Abraham Sánchez, quien fungiera como entrenador de porteros en la escuadra femenil, anunció que se va a través de redes sociales, en donde aseguró que su salida “responde en parte a la necesidad de mantener mis ideales y bienestar personal y profesional”.

“Chivas, ha sido realmente difícil poder expresar un texto de despedida y agradecimiento a esta gran institución (…) Lamentablemente los ciclos concluyen, los caminos personales y profesionales en ocasiones toman caminos distintos y en esta ocasión mi partida responde en parte a la necesidad de mantener mis ideales y bienestar personal y profesional.

“No ha sido fácil asimilar este momento pero sin duda nos volveremos a reencontrar en un futuro con nueva una nueva vibra y una nueva energía. ¡Gracias, Amaury Vergara por la oportunidad, desarrollo y crecimiento! ¡Gracias, Chivas por este camino tan maravilloso! ¡Siempre agradecido y siempre en mi corazón! Hasta pronto”, escribió el entrenador de porteros en su cuenta de Instagram.

¿Cuáles son las bajas de Chivas Femenil?

Hasta el día de hoy, el Guadalajara no ha confirmado la contratación de ninguna futbolista como refuerzo para el Apertura 2026, pese a que han surgido los rumores de varias jugadoras, en donde destaca el nombre de Natalia Mauleón, aunque todo permanece como rumor.

Sin embargo, durante estos meses de receso futbolístico en el Guadalajara, solamente se han anunciado salidas y más salidas por parte de la Directora Deportiva, Nelly Simón, confirmando ocho bajas para el siguiente semestre.