La defensora que se esperaba que pudiera volver al Guadalajara, no lo hará y permanecerá como escarlata.

Chivas Femenil está tomando muchas decisiones polémicas con respecto al armado del plantel de cara al Apertura 2026, en donde la Directora Deportiva, Nelly Simón, se ha encargado de hacer una limpia profunda en el vestidor del Rebaño.

Sin embargo, hasta el día de hoy, la institución no ha anunciado ninguna incorporación al plantel del Guadalajara, por lo que había esperanza de que la defensora Karla Martínez regresara al redil después de concluir su préstamo por un año con el Toluca.

Sin embargo, este viernes se confirmó que la Princesa no volverá al chiverío femenil, debido a que ya reportó con las Diablas Rojas a la pretemporada escarlata y así lo presumió en su cuenta de Instagram.

Karla Martínez salió del Guadalajara de cara al Apertura 2025, marchándose en calidad de préstamo por un año; sin embargo, su contrato con la escuadra tapatía se habría terminado, por lo que habría sido recontratada por el Toluca como agente libre.

¿Por qué se fue Karla Martínez de Chivas Femenil?

La Princesa sufrió una considerable baja de juego a mediados del Clausura 2025 debido a un delicado problema familiar, en donde el entrenador Antonio Contreras la borró por completo, por lo que la zaguera pidió abandonar la institución y las Diablas Rojas la recibieron con los brazos abiertos.

Desde su regreso a la escuadra mexiquense, Karla Martínez ha demostrado que recuperó su nivel, ya que apareció en múltiples ocasiones en el 11 ideal de muchas jornadas en el Circuito Rosa.