El Guadalajara sigue ajustando sus piezas de cara al Apertura 2026 y sorprendió a todos con las bajas de las juveniles.

Nelly Simón, Directora Deportiva de Chivas Femenil, sigue realizando una limpia profunda en el plantel rojiblanco de cara al Apertura 2026, por lo que volvieron a anunciar más salidas del plantel del primer equipo con las bajas de Amalia López e Ivonne González.

Por medio de las redes sociales oficiales del club, el Guadalajara confirmó la partida de las dos juveniles, en donde posteriormente, en un comunicado, se explicó que se van a préstamo, López a Querétaro y González a Santos Laguna, respectivamente.

“Como parte de la planeación deportiva de Chivas Femenil rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, la Dirección Deportiva del Guadalajara acordó los préstamos de Ivonne González y Amalia López, quienes tendrán la oportunidad de sumar minutos, asumir nuevos retos y continuar con su desarrollo futbolístico”, explicó el comunicado.

¿Cómo les fue a Ivonne González y Amalia López en Chivas Femenil?

Ivonne González es canterana del Guadalajara, demostrando sus grandes cualidades desde que debutó en el Clausura 2023; sin embargo, con la llegada de Antonio Contreras su participación fue cada vez más esporádica. Como rojiblanca jugó 54 partidos en donde inclusive llegó a varias categorías de Selección Mexicana.

Por su parte, Amalia López llegó como refuerzo para el Apertura 2024, en donde no pudo consolidarse como rojiblanca, participando solamente en 17 partidos en casi dos años.

¿Cuáles jugadoras han salido de Chivas Femenil en este mercado de fichajes?