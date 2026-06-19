La Comandante no ha dado a conocer nuevos detalles sobre su situación contractual con el Guadalajara; sin embargo, se prepara para el próximo torneo.

Chivas Femenil sigue siendo blanco de rumores constantes sobre el futuro de muchas de sus futbolistas, en donde una de las que más inquieta a la afición es Carolina Jaramillo, de quien se especula que podría abandonar el redil próximamente.

Sin embargo, la Comandante se ha olvidado de los rumores y se ha puesto a trabajar fuerte antes del arranque de la pretemporada, por lo que habría decidido entrenar por su cuenta en sesiones de trabajo en playa con el especialista Efrén Acosta.

A través de redes sociales, el preparador físico compartió algunos entrenamientos que estuvo realizando con la todavía futbolista del Guadalajara, en donde se enfocó en fuerza, resistencia y velocidad de cara al Apertura 2026.

¿Cuál fue el mensaje que mandó Carolina Jaramillo sobre su futuro?

A principios del mes de mayo, la Comandante encendió las alertas entre los aficionados del Guadalajara debido a que colgó un mensaje en su cuenta de Instagram que sonó a despedida, dejando en claro que no sabía si permanecería como rojiblanca.

“A veces es mejor no decir mucho y dejar que las acciones hablen. Esta temporada me dejó mucho aprendizaje. Gracias a la afición por estar siempre, el cariño por este club es mutuo. El futuro es tan incierto que se tiene que disfrutar un día a la vez“, escribió.

¿Cuándo termina el contrato de Carolina Jaramillo con Chivas Femenil?

La Comandante todavía tendría seis meses más de contrato con el Guadalajara; sin embargo, la directiva que encabeza Nelly Simón estaría realizando una limpia en el plantel, sacando a varias jugadoras de peso en el vestidor como Kinberly Guzmán, Casandra Montero, Celeste Espino, Joselyn de la Rosa e Isabela Esquivias.

Hasta el momento, se desconoce si la directiva rojiblanca le ha lanzado alguna propuesta de renovación o si se ha decidido que abandone el redil en las próximas semanas.