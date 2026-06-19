Chivas Femenil sigue siendo blanco de rumores constantes sobre el futuro de muchas de sus futbolistas, en donde una de las que más inquieta a la afición es Carolina Jaramillo, de quien se especula que podría abandonar el redil próximamente.
Sin embargo, la Comandante se ha olvidado de los rumores y se ha puesto a trabajar fuerte antes del arranque de la pretemporada, por lo que habría decidido entrenar por su cuenta en sesiones de trabajo en playa con el especialista Efrén Acosta.
A través de redes sociales, el preparador físico compartió algunos entrenamientos que estuvo realizando con la todavía futbolista del Guadalajara, en donde se enfocó en fuerza, resistencia y velocidad de cara al Apertura 2026.
¿Cuál fue el mensaje que mandó Carolina Jaramillo sobre su futuro?
A principios del mes de mayo, la Comandante encendió las alertas entre los aficionados del Guadalajara debido a que colgó un mensaje en su cuenta de Instagram que sonó a despedida, dejando en claro que no sabía si permanecería como rojiblanca.
“A veces es mejor no decir mucho y dejar que las acciones hablen. Esta temporada me dejó mucho aprendizaje. Gracias a la afición por estar siempre, el cariño por este club es mutuo. El futuro es tan incierto que se tiene que disfrutar un día a la vez“, escribió.
¿Cuándo termina el contrato de Carolina Jaramillo con Chivas Femenil?
La Comandante todavía tendría seis meses más de contrato con el Guadalajara; sin embargo, la directiva que encabeza Nelly Simón estaría realizando una limpia en el plantel, sacando a varias jugadoras de peso en el vestidor como Kinberly Guzmán, Casandra Montero, Celeste Espino, Joselyn de la Rosa e Isabela Esquivias.
Hasta el momento, se desconoce si la directiva rojiblanca le ha lanzado alguna propuesta de renovación o si se ha decidido que abandone el redil en las próximas semanas.