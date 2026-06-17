La directiva del Guadalajara habría puesto manos a la obra para encontrar quién ocupe el lugar de Celeste en la plantilla rojiblanca.

Chivas Femenil continúa viviendo una reestructuración profunda en la plantilla de cara al Apertura 2026, en donde la directiva encabezada por Nelly Simón se está encargando de darle salida a varias jugadoras que ya no entraban en planes, sin importar que fueran de renombre tal y como sucedió con Celeste Espino.

Sin embargo, la directiva rojiblanca no quiere desprotegerse en la portería, por lo que ya habrían amarrado la contratación de Heidi González, quien llegaría proveniente de Pumas tras terminar su contrato en la escuadra capitalina.

El encargado de revelar dicha información fue el especialista en mercado de fichajes femenil, Bruno Hernández, quien había adelantado hace unos días que tras su salida de la escuadra felina, la cancerbera estaba recibiendo propuestas del Guadalajara, Cruz Azul y Atlas.

¿Con quiénes competirá Heidi González por la titularidad en Chivas Femenil?

Con la salida de Celeste Espino, el Guadalajara se queda con Blanca Félix como la portera estelar rojiblanca, en donde Zoé Aguirre estará luchando por ganarse el segundo peldaño junto con Heidi González.

¿En cuáles clubes ha jugado Heidi González?

La cancerbera arrancó su carrera en el 2018, fecha dese la cual ha desfilado en varios clubes como América, Atlético de San Luis, Toluca y desde el 2022 estuvo en Pumas, por lo que ahora estaría cerca de fichar con Chivas Femenil.

Heidi González en sus inicios en América (IMAGO 7)

¿Cuáles jugadoras ya fueron confirmadas como bajas de Chivas Femenil?