Dos futbolistas que fueron campeonas con el Guadalajara fueron confirmadas como nuevas incorporaciones del máximo rival del Circuito Rosa.

Chivas Femenil está viviendo una reestructuración profunda desde el vestidor por parte de la Directora Deportiva, Nelly Simón, por lo que muchas jugadoras fueron dirigidas hacia la puerta de salida, en donde una de las que se marchó fue la portera Celeste Espino.

La guardameta fue anunciada como baja del plantel del Guadalajara a mediados del mes de junio; sin embargo, el América anunció este miércoles la contratación de la excancerbera rojiblanca como su refuerzo para el Apertura 2026.

Hay que recordar que Celeste Espino es producto de las fuerzas básicas del chiverío femenil; sin embargo, ante la falta de oportunidades prefirió salir de la institución en búsqueda de más minutos, encontrando cabida en el proyecto de las azulcremas.

¿Cómo recibió la afición del América a Celeste Espino?

La realidad es que hay escepticismo sobre la guardameta de extracción rojiblanca; sin embargo, la mayoría de los aficionados decidieron arroparla en su nueva etapa como guardiana de la portería de las Águilas.

Karol Bernal, exjugadora de Chivas Femenil, también fue presentada con América

Karol Bernal, defensora que fue parte de la plantilla campeona en el Clausura 2022 y el Campeón de Campeonas del 2021-2022, también fue anunciada como incorporación azulcrema después de concluir su estadía en Rayadas.

¿Cuándo fueron campeonas Celeste Espino y Karol Bernal con Chivas Femenil?

Durante el torneo del Clausura 2022, el Guadalajara dominó de principio a fin en el Circuito Rosa, logrando levantar su segundo campeonato de Liga MX en una Final contra el Pachuca, en donde el entrenador, Juan Pablo Alfaro daba rotación en la portería entre Celeste Espino y Blanca Félix.

Por si fuera poco, Karol Bernal fue pieza importante para la obtención del título, ya que en toda la fase regular, el chiverío femenil solamente permitió 6 goles en 17 jornadas.