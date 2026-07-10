Celeste Espino se convirtió en el caso más reciente de una guardameta que buscó nuevos horizontes ante la dificultad de competir por la titularidad de la histórica arquera rojiblanca.

La salida de Celeste Espino al América reavivó una realidad que se ha repetido en Chivas durante gran parte de la existencia de la Liga MX Femenil. Mientras Blanca Félix se consolidó como una de las máximas referentes del club y dueña absoluta de la portería rojiblanca, varias guardametas que aspiraban a tener más protagonismo terminaron buscando oportunidades fuera de Verde Valle.

El caso más reciente es justamente el de Espino. Formada en la cantera del Guadalajara, la arquera disputó 14 torneos oficiales con el Rebaño y un total de 74 partidos oficiales; fue campeona con el equipo y llegó a ser considerada en procesos de Selección Mexicana. Sin embargo, nunca logró desplazar de forma definitiva a Blanca Félix y este mercado tomó la decisión de cruzar de vereda para incorporarse al América.

(Imagen generada con IA Chat GPT)

Antes de ella también apareció el caso de Ana Paula Ruvalcaba, quien fue la principal suplente de Blanca durante los primeros años del proyecto rojiblanco. La guardameta formó parte del plantel campeón del Apertura 2017 y acumuló experiencia dentro de la institución, aunque con el paso del tiempo entendió que las oportunidades serían limitadas. Tras su salida de Chivas continuó su carrera en otros proyectos de la Liga MX Femenil, incluyendo etapas en Puebla y posteriormente Santos Laguna, donde consiguió una mayor regularidad bajo los tres postes.

Otra situación similar fue la de Karol Contreras. La portera permaneció varios años dentro de la estructura rojiblanca y también integró el plantel campeón del Clausura 2022. Sin embargo, sus oportunidades en el primer equipo fueron escasas y terminó abandonando la institución en busca de minutos que nunca llegaron de manera sostenida mientras Blanca Félix continuaba siendo la titular indiscutible.

Karol Contreras defiende ahora el arco del Atlas Femenil (Imago7)

Lo llamativo es que las tres historias tienen un punto en común. Ninguna de las porteras salió por un conflicto o una decisión inesperada, sino por una realidad deportiva difícil de modificar. Desde 2017, Blanca Félix ha mantenido un nivel tan alto y una regularidad tan constante que prácticamente todos los entrenadores que pasaron por Chivas la eligieron como titular.

Por eso, más que un debate sobre la continuidad de la histórica guardameta, la salida de Celeste Espino vuelve a poner el foco en otro aspecto: la dificultad que han tenido las porteras rojiblancas para construir una carrera dentro del club cuando delante de ellas se encuentra una de las figuras más importantes en la historia de Chivas Femenil. Ahora, Espino intentará escribir un camino distinto en el América, tal como antes lo hicieron otras guardametas que también buscaron lejos de Verde Valle los minutos que no encontraron en Guadalajara.

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