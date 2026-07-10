Tras casi un año sin actividad por una grave lesión sufrida en China, el delantero encontró una nueva oportunidad en Montevideo Wanderers de Uruguay, donde buscará relanzar su carrera.

Santiago Ormeño encontró una nueva oportunidad para relanzar su carrera. Luego de casi un año sin actividad oficial, el delantero mexicano-peruano fue anunciado como nuevo jugador de Montevideo Wanderers, histórico club de la Primera División de Uruguay. A sus 32 años, el atacante intentará dejar atrás una etapa marcada por lesiones, cambios de equipo y la faltena de continuidad.

Para la afición de Chivas, Ormeño es un nombre que genera recuerdos encontrados. Llegó al Guadalajara en el Apertura 2022 como una apuesta para reforzar el ataque tras sus buenas actuaciones con Puebla y su paso por León. Sin embargo, nunca logró consolidarse. Disputó apenas 14 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca y marcó un solo gol, en una victoria ante Monterrey. Aunque dejó destellos, como el hat-trick que anotó en un amistoso de pretemporada frente a Santos Laguna, terminó perdiendo terreno en la consideración del cuerpo técnico y salió del club apenas unos meses después.

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Su salida lo llevó a FC Juárez, donde tampoco pudo afianzarse. Más adelante regresó a Puebla, club en el que había vivido los mejores momentos de su carrera y donde recuperó parte de su nivel al marcar tres goles en el Clausura 2024. Sin embargo, cuando parecía encontrar nuevamente estabilidad, apareció una oportunidad en el futbol chino que terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más complicados de su trayectoria.

Ormeño fichó por Qingdao Hainiu, pero una grave lesión de tobillo sufrida en marzo de 2025 frenó por completo su aventura en Asia. Apenas pudo disputar un par de encuentros antes de quedar fuera de las canchas durante un largo proceso de recuperación. La situación derivó en su salida del club y en un extenso periodo sin equipo, que se prolongó por cerca de un año.

Ahora, Montevideo Wanderers apuesta por darle una nueva oportunidad. El conjunto uruguayo considera que todavía puede recuperar la versión que alguna vez brilló en Puebla y que incluso lo llevó a representar a la Selección de Perú. Para Ormeño, el reto será demostrar que aún tiene fútbol por ofrecer y que los últimos años, marcados por la irregularidad y las lesiones, quedaron definitivamente atrás.

Santiago Ormeño y su indisciplina en Chivas

Tiempo atrás, en una entrevista con Ricardo Peláez, Santiago Ormeño recordó su indisciplina en Chivas junto a otros elementos: “Creo que fuimos el viernes y jugábamos el miércoles, o sea, había días de diferencia. Llegamos como a las siete u ocho, vimos las peleas y nos fuimos. Te lo digo aquí: no tomé nada, ni una gota de alcohol”, aseguró. Incluso, desmintió versiones posteriores: “Ese día cantaba Cristian Nodal y todo el mundo dijo que fuimos al concierto, pero no. Nos fuimos antes, solo a la pelea de gallos”.