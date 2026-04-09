El paso de Santiago Ormeño por Chivas dejó distintos episodios y uno de ellos volvió a escena recientemente a partir de una anécdota que el propio delantero compartió junto a Ricardo Peláez. En la charla, el atacante recordó una salida nocturna junto a Alan Mozo y Antonio Briseño que terminó en un fuerte reto por parte de la directiva.

Según reconstruyó Ormeño, todo comenzó por una invitación de Briseño para asistir a un palenque. “El ‘Pollo’ nos habló a Mozo y a mí y nos dijo: ‘vamos a los gallos’. A nosotros nos gustaba apostar, entonces dijimos ‘vamos a ver qué onda’. Pero yo no sabía que me iba a ir a parar a un palenque, en una feria… no sabía bien qué onda”, explicó el delantero, dejando en claro que no dimensionaban el contexto al momento de aceptar.

Además, el atacante buscó bajarle el tono a la situación al aclarar los tiempos y lo ocurrido esa noche. “Creo que fuimos el viernes y jugábamos el miércoles, o sea, había días de diferencia. Llegamos como a las siete u ocho, vimos las peleas y nos fuimos. Te lo digo aquí: no tomé nada, ni una gota de alcohol”, aseguró. Incluso, desmintió versiones posteriores: “Ese día cantaba Cristian Nodal y todo el mundo dijo que fuimos al concierto, pero no. Nos fuimos antes, solo a la pelea de gallos”.

La reacción dentro del club, sin embargo, fue inmediata. Peláez recordó el momento en que los encaró tras enterarse de lo sucedido: “Cuando llegaron les dije: ‘¿qué les pasa?, ¿están locos o qué?’. Estás en Chivas, viene una liguilla, la gente te ve, te graba… ¿cómo se te ocurre ir a un lugar así?”, lanzó el directivo, evidenciando su molestia por la exposición y el contexto competitivo.

Ormeño y su relación con Veljko Paunovic

Más allá de esa anécdota, Ormeño también profundizó en cómo se dio su salida del club tras la llegada de Veljko Paunović. “Termina el torneo, jugué un par de partidos de titular, metí un gol y me venía sintiendo muy bien. Llega el profe Paunovic, hicimos una pretemporada muy intensa y a mí me ponía de titular. Después, en la Copa Sky metí cinco goles en dos o tres partidos”, relató. Sin embargo, su situación cambió de forma repentina: “Llega la semana para jugar contra Monterrey, me llama y todo bien, pero después no aparezco en la convocatoria. Voy a hablar con él y me dice: ‘no vas a estar convocado para este partido, es una decisión técnica’”.

El delantero explicó que, tras consultar con su representante, el panorama se volvió definitivo. “Mi representante preguntó qué pasaba y dijo que si no me iban a utilizar, íbamos a buscar una salida. Al otro día me habla Paunovic y me dice: ‘ya sé que estás buscando opciones, búscalas porque aquí no vas a jugar’. Creo que no le gustó eso y ahí me puso la cruz. Me echaron por la puerta de atrás y me fui a préstamo a FC Juárez”, concluyó.