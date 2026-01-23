El gran momento del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 se vio reflejado en la lista de Javier Aguirre para los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia de caral Mundial de 2026, pues el “Vasco” convocó a ocho pupilos de Gabriel Milito.

Gracias al entrenador argentino, el Rebaño Sagrado volvió a ser la base del TRI después de mucho tiempo, así que sobre esto fue cuestionado Antonio Briseño durante una entrevista con la cadena ESPN.

En dicha plática, el “Pollo” destacó el gran momento de su exequipo y reconoció algo que a los antis les duele aceptar y tiene que ver sobre la popular frase: “Si Chivas está bien, también la Selección Mexicana lo estará”.

“Si Chivas está muy bien y tiene muy buenos jugadores y están haciendo un buen torneo como esta vez, y no lo vienen haciendo desde ahorita, desde hace seis meses venían con jugadores que son jóvenes, que tienen buenas cosas y que hoy en día están en primer lugar, entonces al final puede ser que sí, si Chivas está bien, tienes más jugadores en buen nivel que pueden reforzar o ayudar a la selección“.

Cabe mencionar que los futbolistas del Club Deportivo Guadalajara que Javier Aguirre convocó fueron: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Armando González y Bryan González.

¿Cuándo es el siguiente partido de la Selección Mexicana?

El siguiente compromiso amistoso de la Selección Mexicana será el domingo 25 de enero frente su similar de Bolivia en calidad de visitante, en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, a las 13:30 horas, tiempo del centro de nuestro país, y será transmitido por TV Azteca, TUDN y ViX.