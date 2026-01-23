De los seis futbolistas del Club Deportivo Guadalajara que vieron actividad con la Selección Mexicana en el partido amistoso ante Panamá, dos futbolistas estarían bajo la lupa de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

Esta información fue revelada por Adal Franco durante el programa “Futbol Picante” de la tarde de ESPN, quien aseguró delante de sus compañeros que los dos elementos de Chivas tienen amplias posibilidades de colarse en la lista final del “Vasco” Aguirre.

“Quienes están en una evaluación ahorita muy fuerte y con muchas posibilidades de colarse, por eso les dio ayer muchos minutos, Romo, Richi y Obed, son los tres futbolistas que le está viendo con lupa y con lujo de detalle Javier “Vasco” Aguirre para ver si pueden ganarse un lugar en esa lista final”, mencionó el periodista.

Cabe mencionar que hace unos días, Miguel Ángel Arizpe escribió en su columna con Mediotiempo que Javier Aguirre ya tiene a 20 jugadores definidos, así que tendría disponibles seis lugares en su lista definitiva y en esos buscarían entrar los antes mencionados.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

El próximo partido de la Selección Mexicana será el domingo 25 de enero ante su similar de Bolivia en calidad de visitante, en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, a las 13:30 horas, tiempo del centro de nuestro país, y será transmitido por TV Azteca, TUDN y ViX.