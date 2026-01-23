Luego de salir por la puerta de atrás del Club Deportivo Guadalajara,Javier “Chicharito” Hernández se encuentra en un problemón, así como sus excompañeros: Alan Pulido y Erick Gutiérrez, pues tampoco encuentra equipo a pesar de que es agente libre.

Uno de sus amigos más cercanos y periodista de ESPN, Sergio Dipp, ha asegurado en distintas ocasiones que el exjugador del Manchester United, Real Madrid, entre otros, no tiene pensado retirarse, pero hasta ahora no hay nada claro con su futuro.

En el futbol mexicano todos los equipos le han cerrado las puertas debido a su alto sueldo y sus problemas físicos, y en el extranjero tampoco hay nada concreto, aunque según Sergio Dipp es probable que siga su carrera en Estados Unidos o bien en Inglaterra para estar más cerca de sus hijos.

Los rumores más fuertes lo han colocado en la Major League Soccer (MLS), ya que la Temporada 2026 aún no comienza, aunque su paso por Los Angeles Galaxy (LA Galaxy) lo dejó mal parado en el país vecino.

Chicharito Hernández sigue sin equipo tras salir de Chivas.

Cabe mencionar que su último partido oficial fue la Vuelta de los Cuartos de Final ante Cruz Azul, donde corrió con la mala suerte de fallar un penal en la recta final del compromiso que de meterlo pudo haber significado el pase de Chivas a las Semifinales del Torneo Apertura 2025.

¿En qué equipos ha jugado Chicharito Hernández?