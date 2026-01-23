La directiva del Club Deportivo Guadalajarasigue buscando acomodar en otro equipo a Erick Gutiérrez debido a que no entró en planes de Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026, pero hasta ahora no han corrido con suerte.

Dentro de la Liga MX, los Tuzos del Pachuca son la única escuadra que ha mostrado un interés real; sin embargo, el mediocampista mexicano no desea regresar a la entidad que lo formó como profesional.

De acuerdo con información de Juan Manuel Figueroa, la dirigencia de Chivas tenía un arreglo con el conjunto hidalguense, el cual consistía en un préstamo, además de un trato sobre la división de su sueldo; no obstante, se quedó todo estancado ante la negativa del “Guti”.

Cabe mencionar que el futbolista de 30 años de edad sigue sin ser tomado en cuenta por Gabriel Milito en el Torneo Clausura 2026 y, si no logran su salida, tendrá que jugar con la categoría Sub-21 del Rebaño Sagrado.

Erick Gutiérrez sigue sin encontrar equipo.

¿Qué otros equipos han mostrado interés en Erick Gutiérrez?

A lo largo de este mercado de fichajes se han mencionado a varios clubes, sobre todo de la Major League Soccer (MLS), pero ninguno ha hecho una oferta formal por los servicios de Erick Gutiérrez. El último equipo que levantó la mano por el mediocampista son LAFC, no obstante, como se dijo anteriormente, sin hacer una propuesta de préstamo o incluso de compra, así que continúa entrenando por separado en Verde Valle mientras se resuelve su futuro.