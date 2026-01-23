El Tapatío arrancó de buena manera el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expasión MX con un empate ante Atlético La Paz y una victoria frente a Venados en la Fecha 1 y 2, respectivamente, siendo Vladimir Moragrega uno de los mejores jugadores de José Meléndez en lo que va de la campaña.

El sinaloense de 27 años de edad es uno de los futbolistas que encabeza la tabla de goleo del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expasión MX con tres tantos en 257 minutos disputados.

Derivado a esto, pide a gritos una oportunidad en Chivas, aunque parece que a Gabriel Milito le agrada más Sergio Aguayo ya que lo consideró en la pasada pretemporada, mientras que Vladimir Moragrega se quedó trabajando con el Tapatío.

Vladimir Moragrega pasa por un gran momento futbolístico.

¿Con qué delanteros competiría Vladimir Moragrega en Chivas?

De entrada como delantero titular es imposible debido al gran momento futbolístico de Armando “Hormiga” González, quien en este semestre buscará meterse como sea a la lista final de Javier Aguirre para el Mundial.

Como segundo atacante también se ve complicado, pues ese puesto le pertenece a Ángel Sepulveda, quien llegó a reforzar al Club Deportivo Guadalajara para este certamen procedente de Cruz Azu y en estas tres fechas disputadas se le ha visto bien, no por nada está concentrado con la Selección Mexicana.

Con quien sí podría competir es con Ricardo Marín. El ex de Puebla entre otros suma apenas cuatro minutos en el Torneo Clausura 2026 y si no responde de buena manera cuando Gabriel Milito lo requiera podría ser relegado, situación que favorecería a Vladimir Moragrega si mantiene su nivel.