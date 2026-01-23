Armando González lleva ya varios meses robándose los reflectores en Chivas gracias a sus goles y a la variedad de recursos que ha mostrado dentro del área. El delantero rojiblanco ha anotado con ambas piernas, de cabeza y en jugadas trabajadas, dejando claro que no es un atacante de un solo registro. Y aunque el talento y el trabajo duro son completamente mérito suyo, hay una figura a la que el propio jugador ha agradecido públicamente por su crecimiento.

Se trata nada menos que de Javier Hernández, con quien Armando González siempre mantuvo una relación muy cercana en el vestidor del Guadalajara. Ambos reconocieron en su momento que tener una relación de mentor y alumno, especialmente en aspectos clave como los movimientos para atacar los espacios y la capacidad de buscar el balón incluso en situaciones incómodas o aparentemente perdidas.

Ahora, con la Selección Mexicana, volvimos a ver la faceta más “chicharista” de González. En el partido ante Panamá de este jueves, el Otaku realizó un remate de cabeza poco convencional, al grado de que en la transmisión de TUDN lo calificaron como un “remate imposible” y el propio Ricardo Lavolpe aplaudió. Para sorpresa de muchos, el balón estuvo a centímetros de terminar en gol, evitando la anotación únicamente por la gran reacción del arquero panameño.

Para el duelo entre Panamá y México, Armando González ingresó de cambio, pero todo apunta a que ante Bolivia sí podría aparecer como titular, dejando a Germán Berterame como opción desde la banca. Será una oportunidad clave para la Hormiga, quien necesita aprovechar cada minuto si quiere sumar puntos en la pelea por un lugar en el Mundial, una carrera que se mantiene muy cerrada.

Germán Berterame se va de la Liga MX y Armando González puede aprovechar

Además, una situación externa podría jugar completamente a favor de Armando González en la competencia directa con Germán Berterame. Todo indica que el delantero de Rayados emigrará al Inter Miami a partir de la presente temporada, lo que no solo implica salir de la Liga MX, sino también dejar de estar disponible para convocatorias fuera de Fecha FIFA, un factor clave para Javier Aguirre. Esta situación le daría una ventaja importante al atacante de Chivas en la lucha por ese boleto de último momento al Mundial.