El calendario de Chivas para el Clausura 2026 contempla una buena cantidad de partidos como visitante, incluso varios de ellos de forma consecutiva. Una situación que no es ideal ni para el equipo ni para los aficionados que viven en Guadalajara, pero que representa una gran oportunidad para las televisoras, considerando el arrastre y la audiencia que genera el Rebaño Sagrado en cualquier plaza.

El único encuentro que parecía complicarse para la afición rojiblanca era la visita al Atlético San Luis, ya que inicialmente se trataba del único partido que no tendría transmisión en televisión abierta. Este duelo estaba programado para ser exclusivo de ESPN y Disney Plus, pero únicamente con el plan Premium, lo que generó molestia entre los seguidores del Guadalajara. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una excelente noticia.

A partir de la Jornada 4 ante Chivas, los partidos del Atlético San Luis también serán transmitidos por TUDN, facilitando enormemente el acceso para los aficionados rojiblancos. De hecho, en la plataforma ViX ya aparece programado el duelo entre los potosinos y el Guadalajara, lo que confirma oficialmente este cambio de transmisión.

Con este ajuste, ya no habrá inconvenientes para seguir los partidos de visita del Rebaño Sagrado, pues todos estarán disponibles a través de TV Azteca o Televisa. Mientras tanto, los encuentros como local se mantendrán como exclusivos de Prime Video, tal como ha ocurrido en torneos recientes.

Los boletos para ver el Atlético San Luis vs Chivas se agotaron en tiempo récord

Por si fuera poco, el impacto de Chivas también se hizo notar en la venta de boletos para este partido. Las taquillas abrieron antes de la pausa de la Liga MX, con aficionados haciendo fila desde muy temprano y soportando las bajas temperaturas con tal de asegurar su entrada. El resultado fue claro: los boletos se agotaron casi una semana y media antes de que se dispute el encuentro, confirmando una vez más el enorme poder de convocatoria del Guadalajara.