La Liga MX atraviesa una breve pausa para que la Selección Mexicana pueda disputar sus partidos de preparación ante Panamá y Bolivia. Sin embargo, el siguiente compromiso de Chivas ya empieza a tomar forma, pues el Guadalajara visitará al Atlético San Luis en la Jornada 4, un encuentro que Gabriel Milito ya trabaja con anticipación, mientras que los potosinos también aprovechan este paréntesis para fortalecerse e intentar hacerse fuertes en casa.

Y es que los registros de la Liga MX permanecen abiertos hasta el próximo 9 de febrero, motivo por el cual varios clubes buscan cerrar un último refuerzo para encarar el Clausura 2026. Uno de ellos es precisamente el Atlético San Luis, que está muy cerca de concretar la llegada de Lucas Esteves, lateral izquierdo brasileño procedente del Gremio, quien apunta a ser una incorporación importante para el conjunto potosino.

Este refuerzo, que pinta para ser el movimiento más relevante del San Luis en el mercado invernal, llega en un momento ideal para el club. Aprovechando la pausa del torneo, Esteves podría adaptarse rápidamente tanto al equipo como a las condiciones de la ciudad, con la mira puesta en debutar, muy probablemente, nada menos que contra Chivas, por lo que el Guadalajara podría enfrentarse a un Atlético San Luis más sólido que el que inició el torneo.

Si bien todo indica que este fichaje fue planeado con antelación, también es evidente que les cae en el mejor momento posible. El Guadalajara ha iniciado el Clausura 2026 con el pie derecho, siendo uno de los equipos que mejor fútbol ha mostrado, por lo que los potosinos buscaban llegar a este partido con plantel completo y mayores argumentos para competir ante el Rebaño Sagrado en su estadio.

El partido entre Atlético San Luis y Chivas se adelantó y sería un día antes de lo planeado

Cabe recordar que Chivas iba a visitar al Atlético San Luis en la Jornada 4 el domingo 1 de febrero a las 7:00 pm; sin embargo, el encuentro se adelantó oficialmente y ahora se disputará el sábado 31 de enero a las 5:00 pm. Para la afición es una buena noticia poder ver antes al Rebaño Sagrado, aunque para el plantel rojiblanco significará contar con apenas uno o dos días de trabajo con Gabriel Milito tras el regreso de varios jugadores de la convocatoria de la Selección Mexicana.