El calendario de la Liga MX suele sufrir modificaciones debido a la necesidad de hacer espacio tanto para el Mundial como para los partidos de preparación que tendrá la Selección Mexicana en los próximos meses. Por lo tanto, no resulta extraño que comiencen a presentarse ajustes, y el primero que involucra a Chivas ya se hizo oficial con su compromiso ante el Atlético San Luis.

El propio cuadro potosino confirmó a través de sus redes sociales que el partido correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 ante el Guadalajara cambiará de fecha. El encuentro se adelantó un día, por lo que ya no se disputará el domingo 1 de febrero a las 7:00 pm, sino el sábado 31 de enero a las 5:00 pm, manteniéndose como sede el Estadio Alfonso Lastras.

Este nuevo horario podría parecer más conveniente para el Guadalajara, ya que coincide con el día y la hora en los que suele jugar como local en el Estadio Akron. Sin embargo, el contexto es muy distinto, pues ocho jugadores del Rebaño Sagrado serán convocados a la Selección Mexicana y disputarán dos partidos antes del choque frente al San Luis.

Debido a esta situación, es muy probable que Gabriel Milito se vea obligado a realizar ajustes en su alineación. Javier Aguirre convocó a tres de los cinco defensas titulares, un mediocampista, dos delanteros y al portero, lo que significa que el técnico argentino podría quedarse sin más de la mitad de su once habitual para el duelo en el Alfonso Lastras.

Atlético San Luis también confirmó el precio de los boletos para recibir a Chivas

Además del cambio de fecha, Atlético San Luis dio a conocer los precios de los boletos para el partido ante Chivas. Las entradas van desde $409 pesos el boleto más barato hasta $949 pesos el más caro, además del Lounge Ron Potosí, que tiene un costo de $3,199 pesos. Todo indica que el conjunto potosino espera una de las mejores entradas del torneo y busca aprovechar al máximo la visita del Rebaño Sagrado.