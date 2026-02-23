La ola de violencia que sacude a México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha provocado bloqueos carreteros, incendios de vehículos y suspensión de actividades en distintos puntos del país. En medio de ese contexto de tensión e incertidumbre, la vida cotidiana se ha visto alterada, afectando también a cientos de civiles que nada tienen que ver con el conflicto.

Entre La Barca y Ocotlán, un grupo de personas permanece varado desde ayer debido al cierre total de la carretera. La mayoría son aficionados del Club Deportivo Guadalajara que regresaban de Puebla tras acompañar al equipo en su compromiso ante Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, según informó el periodista Alejandro Ramírez.

Sin posibilidad de avanzar ni rutas alternas claras, muchos han pasado la noche en sus vehículos, a la espera de que las autoridades restablezcan el tránsito. La situación ha generado angustia entre familiares y preocupación en redes sociales, donde comenzaron a circular mensajes pidiendo información y apoyo hasta a la propia directiva de Chivas.

Algunos reportes indican que el bloqueo se mantiene por seguridad, mientras continúan los operativos en la región. Lo que debía ser un viaje de regreso tras alentar al Rebaño terminó convirtiéndose en una experiencia desesperante. Más allá del resultado deportivo, hoy la prioridad para estos seguidores es poder volver a casa sanos y salvos, en un escenario nacional que sigue marcado por la incertidumbre.

Sin día y horario para Clásico Nacional Femenil y Tapatío vs. Tlaxcala

Tanto la Liga BBVA MX Femenil como la Liga de Expansión MX informaron la suspensión de los partidos que debían disputarse este 22 de febrero en territorio jalisciense: el Clásico Nacional Femenil entre Guadalajara y Club América, y el duelo entre Tapatío y Tlaxcala FC. Hasta el momento, ninguno de los dos encuentros cuenta con nueva fecha ni horario confirmados, por lo que ambas ligas permanecen a la espera de condiciones adecuadas para anunciar su reprogramación oficial.