Como se sabe todo México se prepara para recibir una nueva copa del Mundo y ayer se dieron un sin de hechos de violencia en el Estado de Jalisco por la muerte de El Mencho. En medio de este contexto, el Tri enfrenta a Islandia el próximo miércoles y afirman que en Chivas esperan que el partido se suspenda.

Ayer el futbol mexicano decidió parar en zonas en las que la seguridad no estaba garantizada. Por esta razón la Liga MX Femenil pospuso el Clásico Nacional entre Chivas y América, mientras que la Liga de Expansión MX hizo lo propio con el encuentro de Tapatío ante Tlaxcala que se iba a llevar adelante en Tepatitlán.

Otro de los encuentros que fue suspendido fue Querétaro ante FC Juárez, pero la Federación Mexicana de Futbol no informó que el amistoso del Tri ante Islandia en el Estadio La Corregidora se canceló. En medio de este contexto, Alex Ramírez reveló que la postura de Chivas es que el partido no se lleva adelante.

Los convocado para México vs. Islandia. (Foto: X / @miseleccionmx)

“En Guadalajara esperan notificación de la Federación Mexicana de Futbol después escuchar de todo lo que se dijo en la mañanera y de ver con la gente que tienen como fuente en seguridad si el partido entre México e Islandia es factible o ver la recomendación para que se lleve a cabo”, reveló el periodista de Azteca Deportes en su canal de YouTube.

Y agregó: “Si le preguntan a Chivas, Chivas dice: ‘ojalá no se lleve a cabo’. Uno, no le ven razón de ser. Es un partido metido con calzador y simplemente para justificar el trabajo del cuerpo técnico de la Selección Mexicana de Futbol porque este partido de los que van muchos no van a estar y es más bien para observar al siguiente proceso. ¿Qué recomiendan en seguridad? Que los centros comerciales, donde hay multitudes en eventos, se cancelen como sucedió ayer. Pero en Guadalajara esperan que no se lleve a cabo el partido para poder trabajar para lo que sí importa: los puntos del campeonato”.

¿Qué jugadores de Chivas se encuentran convocados a la Selección Mexicana?

Javier Aguirre decidió convocar a siete jugadores de Chivas para el amistoso de México ante Islandia. A este duelo el Guadalajara cedió a Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.