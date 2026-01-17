Chivas afrontará este sábado su compromiso ante Querétaro en la Jornada 3 del Clausura 2026, antes de entrar en una pausa por la Fecha FIFA, periodo en el que la Selección Mexicana disputará dos partidos de preparación rumbo al Mundial. Tras ese parón, el Guadalajara volverá a la actividad frente al Atlético San Luis, un duelo en el que la afición potosina ya puso el ejemplo de cómo se espera al equipo más popular de México.

El partido está programado hasta el 31 de enero, sin embargo, el medio local El Sol de San Luis reportó que los aficionados comenzaron a hacer fila prácticamente desde el arranque de la venta de boletos. Esto ocurrió a pesar del intenso frío en la capital potosina y de que los precios para este encuentro son considerablemente más altos en comparación con otros partidos como local.

Si bien Guadalajara siempre ha sido uno de los clubes con mayor arrastre en todo el país, el contexto actual ha potenciado aún más ese interés. El buen momento del equipo y el futbol vistoso que ha mostrado bajo el mando de Gabriel Milito han provocado que aficionados de distintas ciudades busquen acompañarlo y verlo en vivo cada vez que sale de casa.

Atlético San Luis ya hizo públicos los precios de los boletos para recibir a Chivas, los cuales van desde los $409 hasta los $949 pesos. Esta cifra contrasta, por ejemplo, con los costos del partido ante Necaxa, cuyos boletos iniciaban en $229 pesos, una estrategia que la mayoría de los clubes de la Liga MX utiliza para capitalizar la visita del Rebaño Sagrado.

El partido entre Atlético San Luis y Chivas cambió de fecha y horario

Finalmente, cabe recordar que el duelo entre Atlético San Luis y Chivas sufrió una modificación en su programación. Originalmente estaba previsto para el domingo 1 de febrero a las 7:00 pm, pero fue adelantado al sábado 31 de enero a las 5:00 pm. Este ajuste no es menor, ya que Gabriel Milito deberá considerar que ocho de sus jugadores estarán con la Selección Mexicana días antes del encuentro.