El arranque del Clausura 2026 de Chivas ha ilusionado a millones de personas, no solamente por los dos triunfos, sino también por el rendimiento que está demostrando el equipo, en donde no solo la afición sueña con el título de Liga, sino que los propios futbolistas vislumbran ese objetivo.

Daniel Aguirre es el ejemplo perfecto de perseverancia, ya que después de un año en el que fue borrado por completo en la institución, se mantuvo luchando y se ganó la oportunidad de jugar, misma que no ha soltado bajo la tutela de Gabriel Milito.

Es por eso que el zaguero mexico-estadounidense dejó en claro de que el Guadalajara tiene todo a su favor para poder cumplir el objetivo de bordar una nueva estrella en el escudo del equipo más importante de México, por lo que dejó en claro que ningún otro resultado les satisface a los tapatíos.

“Tenemos el estilo de juego, tenemos los jugadores, tenemos todo para ser campeones y nosotros no nos vamos a conformar en salir segundo, en llegar a Semifinal o Cuartos. Nosotros queremos ser campeones y eso vamos a hacer día con día.

“Siempre se siente bien empezar el torneo con dos victorias. Lo estamos haciendo muy bien y creo que si seguimos en este camino, van a haber buenas cosas”, declaró en entrevista con Chivas TV.

Daniel Aguirre reveló la importancia de Gabriel Milito en Chivas

“Gaby es un buen técnico, aprendes mucho de él en el día a día. Es muy exigente todos los días. Sabe que puede traer lo mejor de nosotros. Mucha exigencia, pero le ayuda mucho al grupo”, concluyó el mexico-estadounidense.