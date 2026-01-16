Chivas está teniendo un grandioso arranque de Clausura 2026, no solamente por la obtención de dos triunfos y por mantener el cero en ambos compromisos, sino porque poco a poco está recuperando a futbolistas que estaban separados por molestias físicas.

Hace unos días se confirmó el regreso de Diego Campillo para la visita al FC Juárez después de algunos meses lesionado, por lo que se espera que poco a poco vuelva a ser tomado en cuenta por el entrenador Gabriel Milito.

Ahora, para el duelo contra Querétaro, el entrenador argentino pudo sumar a alguien más a la lista de convocados, por lo que Fernando González por fin está de vuelta tras una lesión muscular en pretemporada que le impidió trabajar al parejo de sus compañeros hasta el día de hoy.

Sin embargo, el regreso del Oso no le garantiza su titularidad en la escuadra de Guadalajara, ya que el medio campo está siendo ocupado y dominado por Omar Govea junto a Brian Gutiérrez, por lo que González deberá emplearse a fondo para ganarse una nueva oportunidad.

Convocatoria completa de Chivas para enfrentar a Querétaro

• Raúl Rangel

• Óscar Whalley

• Richard Ledezma

• Miguel Gómez

• Miguel Tapias

• Diego Campillo

• José Castillo

• Rubén González

• Bryan González

• Luis Romo

• Omar Govea

• Brian Gutiérrez

• Daniel Aguirre

• Efraín Álvarez

• Yael Padilla

• Roberto Alvarado

• Hugo Camberos

• Santiago Sandoval

• Armando González

• Ángel Sepúlveda

• Ricardo Marín

¿Quiénes siguen lesionados en el equipo de Chivas?

Con los regresos de Diego Campillo y Fernando González, al Guadalajara solamente le falta recuperar a Gilberto Sepúlveda, quien sufrió una lesión de tobillo en el último duelo de preparación rumbo al Clausura 2026, recordando que el resto de elementos están fuera de planes y se les busca acomodo en otras instituciones.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro de la jornada 3?

El Guadalajara no tendrá mucho descanso y ahora deberá prepararse para su próximo compromiso en el Clausura 2026 en donde regresarán al Estadio Akron para enfrentarse a Gallos Blancos el próximo sábado 17 de enero en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.