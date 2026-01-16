La más reciente convocatoria a la Selección Mexicana por parte de Javier Aguirre ha causado revuelo en el entorno del Tricolor debido a la presencia de los jugadores de Chivas, Richy Ledezma y Brian Gutiérrez; sin embargo, pese al llamado, hoy no podrían jugar con la camiseta verde.

Hay que recordar que ambos futbolistas tienen la doble nacionalidad, son tanto mexicanos como estadounidenses; sin embargo, ambos han defendido la camiseta de Estados Unidos en algún momento de sus carreras, por lo que es necesario hacer el trámite ante la FIFA del One Time Switch.

Tras la reciente convocatoria del Vasco al Tricolor se ha especulado en demasía sobre si podrán jugar tanto Ledezma como Gutiérrez en los duelos de preparación frente a Panamá y Bolivia; sin embargo, si el partido se suscitara en este momento, ninguno de los dos rojiblancos podría portar la camiseta verde.

La FIFA posee un portal en donde va registrando los cambios de Federación que se suscitan alrededor del mundo, en donde aún no aparecen los nombres de los dos elementos del Guadalajara, por lo que el trámite sigue en proceso y no se ha concretado el cambio de Selección Nacional.

David Medrano reveló avances en el trámite de Richy Ledezma y Brian Gutiérrez

“Es irreversible, solo se puede en una ocasión. Tanto Richard Ledezma como Brian Gutiérrez ya aceptaron, con lo cual, en cuanto se consume ellos renuncian a jugar con Estados Unidos.

“El trámite se solicita a FIFA, se hace y el tema es que den los tiempos (…) Ya dieron el sí y por eso, Duilio Davino trabaja ante FIFA para conseguir ese aval y los muchachos sean elegibles para los partidos. En caso de que no llegue el aval, no podrían jugar en estos dos partidos. Por eso están acelerando el trámite, esperando a que llegue”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.