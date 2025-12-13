Brian Gutiérrez es una de las joyas que tenía el balompié de Estados Unidos debido a sus grandes condiciones futbolísticas; sin embargo, su reciente transferencia a Chivas ha ocasionado que su nombre se le ponga en la órbita de la Selección Mexicana.

La realidad es que el mediocampista cuenta con la doble nacionalidad debido a que es hijo de padres mexicanos, por lo que podría ser elegible para el Tricolor; sin embargo, comenzaron a surgir algunas dudas sobre si podría portar la camiseta verde debido a que ya ha jugado con el combinado nacional de las Barras y las Estrellas.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que Brian Gutiérrez cumpliría con todos los requisitos para poder hacer el One Time Switch, que consiste en cambiar de federación para representar a otra Selección Nacional, por lo que podría ser considerado por Javier Aguirre de inmediato.

“Brian Gutiérrez apenas se va a enfundar en la casaca del Guadalajara y ya comienza a hablarse de las posibilidades que podría tener de ir a la Selección Mexicana. A pesar de que ya defendió la casaca de Estados Unidos, cumple con la regla para poder hacer el famoso One Time Switch.

“Es la regla que permite un futbolista con doble nacionalidad cambiar la Selección a la que representa (…) Se necesita elegibilidad por nacionalidad, que el jugador no debió jugar más de tres partidos con la Selección Absoluta antes de los 21 años“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Al revisar los números de Brian Gutiérrez, se percibe que el ahora jugador del Guadalajara solamente participó en dos partidos con la Selección de Estados Unidos en sus 22 años de vida, por lo que sería elegible para poder hacer el cambio de Federación y poder representar a México.

Desirée Monsiváis, leyenda del futbol femenil, ve a Brian Gutiérrez encima de Álvaro Fidalgo

“Lo he visto, obviamente con la tecnología y lo he analizado. ¿Será esta una posición que está buscando la Selección Mexicana en lugar de Álvaro Fidalgo? Porque él, su deseo es jugar en la Selección Mexicana y con lo que he visto, me parece muy similar a lo que juega Fidalgo. Un poco más adelantado, más de finalizar”, declaró la exdelantera en ESPN.