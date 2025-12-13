Chivas está actuando rápido y certero en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, ya que logró amarrar a tres incorporaciones para el próximo torneo prácticamente desde que quedó eliminado del Apertura 2025; sin embargo, habría un comportamiento distinto en Amaury Vergara con respecto a otras ventanas de transferencias.

Desde que asumió la presidencia del Guadalajara en el 2019, el empresario suele ser muy cauto con respecto a la contratación de refuerzos, principalmente por los exorbitantes precios que tienen los futbolistas mexicanos; sin embargo, en esta ocasión es diferente.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que para este mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, el empresario ha liberado presupuesto sin importar que aún no se han registrado salidas, algo atípico en el líder del chiverío.

“Las contrataciones que está haciendo el Guadalajara no están supeditadas, sujetas o dependientes de las salidas que logre concretar el Guadalajara en términos monetarios. Sí, algunas están sujetas a lo que Chivas acomode por simple cuestión de población en el plantel, pero no en temas económicos.

“Normalmente, en los mercados anteriores había mandado a los directivos, de si logras acomodar cinco pesos de venta y podemos gastar siete, es decir, pongo otros dos.

“En este mercado, me decían, que la directiva está buscando refuerzos sin estar supeditado a lo que obtenga a cambio de ventas del club, es decir, hay disponibilidad para gastar. No digo que va a poner 30 millones para reforzar, pero hay disposición”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles jugadores podrían salir de Chivas en este mercado de fichajes?

Durante las semanas recientes se han mencionado varios futbolistas que podrían abandonar el redil, entre los que sobresalen Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda, Cade Cowell, Alan Mozo, Alan Pulido, entre otros. Hasta el momento, solo se ha hecho oficial la salida de Chicharito Hernández.