Uno de los requisitos que la nueva directiva integrada por Alejandro Manzo y Javier Mier han puesto para candidatos a refuerzos de Chivas es que en verdad anhelen vestir la camiseta rojiblanca, situación que quedó demostrada con claridad por parte de Brian Gutiérrez.

Es sabido que el nuevo mediocampista del Guadalajara es aficionado al Rebaño desde niño; sin embargo, fue apenas hace unas cuantas semanas que habría realizado un nuevo gesto que facilitó las negociaciones y que inclusive, dejó fuera de la conversación al Monterrey.

El reportero de Mediotiempo, Juan Manuel Figueroa, reveló que las negociaciones entre el jugador y Rayados estaban muy avanzadas, casi a punto de cerrarse; sin embargo, fue cuando apareció el interés del chiverío, por lo que de inmediato habría roto conversaciones con los regiomontanos para fichar con los tapatíos.

“Es chivahermano de corazón. Su familia es de los Altos de Jalisco, allá nacieron sus padres. Voy a hablar de más, pero cuando estaba muy cercano a llegar a un acuerdo con Rayados, aparecieron las Chivas y Brian les dijo: ‘Con permiso. Mi futuro tiene que estar en el equipo rojiblanco’ y fue cuando llegó a un acuerdo con Chivas”, explicó el comunicador en una colaboración con Alejandro Ramírez en YouTube.

Brian Gutiérrez, aficionado de Chivas desde niño

Hace unos días se viralizó en redes sociales una fotografía de Brian Gutiérrez cuando era niño, en donde aparece con una playera con el escudo del Guadalajara, demostrando que su familia tiene un arraigo por el Rebaño desde hace muchos años.

¿Por qué Javier Mier prefirió a Brian Gutiérrez sobre otros jugadores?

“Vamos armando esto en conjunto con el cuerpo técnico, con Gaby Milito, en base al modelo de juego de lo que pretendemos y buscamos que se vea reflejado dentro de la cancha. Pensábamos que un jugador con estas características nos viniera a complementar lo que se venía haciendo.

“Jugador de medio campo, con buena conducción, pisa las dos áreas y que tiene gol. Además de todo, es un jugador que quería venir, que soñaba con venir y para nosotros es fundamental porque sabemos lo que significa defender este escudo”, explicó el directivo en palabras para Chivas TV.