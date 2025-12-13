Una de las contrataciones de mayor revuelo en todo el futbol mexicano es la de Ángel Sepúlveda con Chivas tras su brillante paso por Cruz Azul, escuadra con la que recientemente concluyó su participación en la Copa Intercontinental; sin embargo, el delantero ya habría conversado con la directiva rojiblanca quien terminó rechazando una propuesta del delantero.

El Cuate se ha caracterizado por ser un futbolista sumamente profesional, alejado de los escándalos, por lo que en la directiva del Guadalajara están convencidos de que encajará muy bien en el plantel y en el esquema de Gabriel Milito por sus evidentes cualidades futbolísticas.

Sin embargo, se reveló que Ángel Sepúlveda pidió a la cúpula rojiblanca el reportar junto al resto de sus compañeros el próximo lunes para iniciar la pretemporada; sin embargo, su propuesta fue rechazada debido a que le exigieron que tomara unos días de vacaciones para que llegue a plenitud física y mental.

“No quería vacaciones, pero después de todo el trajín le decían que necesitaba a fuerzas, porque él no las quería, pero le dijeron que tenía que tomarlas porque quieren que esté al cien.

“El jueves ya estará en la Perla Tapatía, considerando cuándo regresó Cruz Azul y unos días de vacaciones. No le quedó de otra más que aceptar, así que la próxima semana estaremos recibiendo al Cuate Sepúlveda“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

El extenuante 2025 para Ángel Sepúlveda con Cruz Azul

Durante su último año con La Máquina, el ahora delantero de Chivas habría participado en los dos torneos de Liga MX, la Concachampions, la Leagues Cup, la Copa Intercontinental y en verano estuvo en Copa Oro con la Selección Mexicana, por lo que no ha tenido descanso.

Durante todo el año, disputó en total 50 partidos, por lo que en el Guadalajara quieren protegerlo dándole unos días de descanso físico y mental, sobre todo porque recién concluyó su participación en la Intercontinental.