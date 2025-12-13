Chivas se mantiene firme en su deseo de tener un equipo poderoso que aspire a ser campeón semestre tras semestre, por lo que la directiva ya está trabajando en la llegada de refuerzos para el Clausura 2026; sin embargo, aún queda la preocupación de encontrarle acomodo a otros elementos.

La realidad es que hay algunos jugadores que no son del agrado de Gabriel Milito, por lo que la cúpula del Guadalajara estaría trabajando para encontrarle acomodo en otros clubes, aunque no han tenido éxito hasta el día de hoy.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que los dirigentes del chiverío estaría dispuestos a desprenderse de algunos de sus futbolistas a través de trueques, siempre y cuando consideren que se verían beneficiados con dicha transacción.

“El equipo de Chivas estaría muy dispuesto a aceptar trueques por algunos jugadores que están intentando acomodar, entendiendo que algunos de ellos se han complicado o que podría ser difícil poderles encontrar acomodo debido a su situación particular que les toca vivir.

“En Guadalajara están abiertos a esta posibilidad, siempre y cuando pudieran obtener algo interesante a cambio. La otra es que paguen por ellos. Cualquiera de esas dos modalidades, el Guadalajara se puede adaptar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles otros jugadores podrían salir de Chivas en este mercado de fichajes?

Durante las semanas recientes se han mencionado varios futbolistas que podrían abandonar el redil, entre los que sobresalen Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda, Cade Cowell, Alan Mozo, Alan Pulido, entre otros. Hasta el momento, solo se ha hecho oficial la salida de Chicharito Hernández.

¿Por qué se han complicado sus salidas de Chivas?

La situación con cada futbolista es muy distinta, ya que hay elementos como Alan Mozo o Alan Pulido que su salario es tan elevado que no cualquier club puede asumirlo, mientras que hay otros elementos que no son atractivos en el mercado de fichajes debido a la poca actividad que han tenido en el chiverío.