Esta mañana Chivas hizo oficial la baja de Chicharito Hernández para el Clausura 2026, por lo que se convierte en el segundo jugador en salir del Guadalajara en este mercado de pases. La salida del atacante y la de Raúl Martínez no serían las únicas del equipo, por lo que repasamos la lista de once jugadores que podrían causar baja en esta ventana de transferencia.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado no ha parado de dar de qué hablar en las últimas semanas por los movimientos que llevó adelante para el próximo torneo. Mañana se dará el arribo de Brian Gutiérrez, mientras que todo apunta a que Ángel Sepúlveda llega el lunes, firma y se toma unos días de descanso tras su participación en la Copa Intercontinental con Cruz Azul.

En medio de este contexto, Chivas anunció su segunda baja en el primer equipo para el Clausura 2026 tras comunicar la salida de Chicharito Hernández. El atacante se sumó a Raúl Martínez, quien ya abandonó Verde Valle para sumarse a los trabajos con Necaxa.

Chicharito Hernández se va de Chivas en silencio. (Foto: IMAGO7)

Los 11 jugadores que podrían abandonar a Chivas

La sangría en Chivas no se termina con las bajas de Raúl Martínez y Chicharito Hernández porque es un hecho la inminente salida de Cade Cowell a New York RB de la MLS. A ellos hay ver qué va a suceder con Eduardo García y Leonardo Sepúlveda quienes no fueron tenidos en cuenta por Gabriel Milito por nivel, en el caso del Dragón, y por lesión, en el caso del defensa.

Por otro lado, hay cuatro referentes que están en la lista de jugadores que podrían salir. En el caso de Gilberto Sepúlveda, Alan Mozo y Érick Gutiérrez solo saldrían si llega una oferta de otro club, mientras que en el caso de Isaác Brizuela habrá que ver si se retira o no. A su vez, Alan Pulido y Daniel Ríos no serían tenidos en cuenta y se le busca acomodo, mientras que Teun Wilke saldría a préstamo al Atlante.