Este jueves se hizo oficial la salida de Chicharito del equipo de Chivas de cara al Clausura 2026, en donde la afición demostró emociones divididas en redes sociales; sin embargo, se dio a conocer que los responsables de la salida del atacante no fue ningún miembro de la directiva rojiblanco.

Es cierto que Javier Hernández no entregó los resultados esperados por los aficionados debido a sus constantes problemas físicos e inclusive, por sus polémicas extracancha, pero ese no fue el único factor que sentenció el futuro del goleador.

Y es que el reportero de As México, César Huerta, reveló que Chicharito tenía opción a renovar hasta por dos años más; sin embargo, los patrocinadores del Rebaño, Puma y MG, decidieron no continuar seguirle pagando al atacante, por lo que no quedó más que dar por terminada la relación con Hernández Balcázar.

“El contrato completo contemplaba cuatro años de Javier Hernández. Si hubiera metido goles se hubieran completado los cuatro años (…) Sobre todo, si Chivas hubiera continuado con Puma, seguramente se hubieran cumplido esos cuatro años.

“El contrato llegó a la parte que era fija, que era responsabilidad de los involucrados el pagar: MG tenía que pagar su parte del sueldo, Puma tenía que pagar la parte que le correspondía de sueldo y Chivas tenía que pagar la parte correspondiente del sueldo.

“Llegando a diciembre entraba la parte opcional del contrato. Si las partes involucradas estaban de acuerdo, se continuaba un año más y todavía después de esto, venía otro año opcional. Naturalmente, nadie estuvo de acuerdo. Puma se va en junio del próximo año“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto dinero ganaba Chicharito Hernández en Chivas?

La directiva del Guadalajara y los patrocinadores solían pagarle a Javier Hernández un monto cercano a 3 millones de dólares al año, es decir, en los dos años que permaneció en el chiverío, el delantero se habría embolsado cerca de 108 millones de pesos, en donde solo anotó cuatro goles, tres en Liga MX y uno en Concachampions.