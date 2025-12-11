Finalmente esta semana se dio a conocer que Chivas no contará con Chicharito Hernández para el Clausura 2026 debido a que no le van a renovar su contrato. En redes sociales la afición rojiblanca estalló contra el atacante al señalar que no había marcado la diferencia esperada.

La gota que rebalsó el vaso entre los chivahermanos y Javier Hernández fue cuando falló el tiro penal ante Cruz Azul. De haber anotado ese gol mínimamente el Rebaño Sagrado hubiera disputado la Semifinal de la Liguilla.

Esta tarde Chivas realizó un extenso e innecesario comunicado en el que confirmó que Chicharito Hernández dejaba la institución rojiblanca. A su vez, el futbolista rompió el silencio en redes sociales para señalar que cualquier persona se puede equivocar.

En redes sociales la afición del Guadalajara estalló con críticas por su regreso. “¡Gracias Chicha! Te irá mejor con los Pats”, expresó un aficionado con un meme. Y otro agregó: “Gracias por hacer que nos eliminarán. Y por como tres goles en tres años. No sé qué habríamos hecho sin ellos”.

Así estalló la afición de Chivas contra Chicharito Hernández