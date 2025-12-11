Finalmente Chivas hizo oficial la salida de Chicharito Hernández del equipo tras consumarse su segunda etapa en el Guadalajara. Aunque el ahora exjugador rojiblanco se va por la puerta de atrás del equipo más grande de México tras haber anotado cuatro goles en partidos oficiales entre Liga MX y Concachampions.

Previo a la salida de Javier Hernández del conjunto rojiblanco, Rebaño Pasión tuvo la posibilidad de hablar en exclusiva con Jose María Garrido, insider del Guadalajara, y reveló que la directiva rojiblanca está conforme porque cumplió para lo que lo trajeron. “Para la directiva cumplió porque fue imán de taquilla, vendió todos los abonos. La camiseta nunca había tenido tanta publicidad en la era Vergara como ahora. Javier ante la directiva cumplió, ante la afición ni de cerca”, explicó Chema.

Chicharito Hernández llegó en enero del 2024 con un mensaje en el que volvió a ilusionar a la afición de Chivas para ir en busca del mismo objetivo: la 13. Dos años después se va por la puerta de atrás, siendo un líder apático y sin marca la diferencia que se esperaba para el tipo de jugador que vendió en el Estadio Akron.

Rebaño Pasión tuvo la posibilidad de hablar con José María Garrido antes de que se confirmara la salida de Chicharito Hernández de Chivas. En su análisis sobre el máximo goleador de la Selección Mexicana explicó que el atacante no entendió que llegaba al Guadalajara para vender todo con su nombre y jugar un puñado de minutos.

“Desafortunadamente por ese gen de ser un animal competitivo 24/7 de Javier Hernández no logró entender el rol para el que venía. Desafortunadamente. La directiva lo tenía pensado no como una solución deportiva para el equipo. Seamos claros, no puedes apostar por un jugador de 35 años para que venga a resolverle los problemas. Sí, como un imán de taquilla. Sí, como una solución desde la parte mercadológica”, comentó.

Chema Garrido habló de Javier Hernández. (Foto: IMAGO7)

En la misma respuesta habló del rol del líder que llevó adelante para acompañar a Armando González. “Sí como lo que hizo con Hormiga. Orientarlo, asesorarlo, decirle por aquí sí, por acá no, desde temas tácticos, estratégicos, manejos de medios de comunicación, manejo personal, su economía. Todo ese tipo de cosas, que también Hormiga lo tiene con su padre. Ser más un referente, un líder que juegue 15 minutos, 20 minutos por partido, pero Javier en ese afán de ser un animal competitivo, él quiso ser la solución y la respuesta a los problemas de Chivas. Claramente no le iba a dar y ahí está la respuesta”, señaló.

José María Garrido reveló que Chicharito Hernández cumplió para la directiva de Chivas

La gran pregunta que surge es si la directiva de Chivas, Fernando Hierro y Amaury Vergara, le dijeron a Javier cuál iba a ser su rol en el Guadalajara. Chema Garrido explica que no sabe si se dio esa conversación, pero no le cabe dudas de que el ahora exatacante rojiblanco sabía para qué lo traían.

“No tengo duda que la directiva lo tenía pensado para eso y que obviamente desde su experiencia ayudara a los jóvenes a crecer. Yo creo que Javier lo supo, no sé si se lo dijeron, pero seguramente lo intuyó porque Javier no es ningún tonto. Javier es un muchacho muy inteligente, por eso vemos el manejo que tiene de redes hoy”, explicó.

Y cerró al añadir: “Por esto que te digo, de ser un competitivo 24/7, no entendió el verdadero rol al cual él venía. A final de cuentas para la directiva cumplió, porque fue imán de taquilla, vendió todos los abonos, la camiseta nunca había tenido tanta publicidad en la era Vergara como ahora. Javier ante la directiva cumplió, ante la afición ni de cerca”.