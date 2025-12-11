Chivas continúa trabajando intensamente en el armado del plantel para el Clausura 2026, y una de las prioridades del técnico Gabriel Milito es la incorporación de un defensa central con buena salida de balón, capaz no solo de cumplir en labores defensivas, sino también de impulsar la construcción de juego desde el fondo. Esta sigue siendo la posición pendiente que la directiva busca reforzar cuanto antes.

Eduardo Águila está cerca de llegar a Chivas.

Uno de los nombres que surgió como opción fue el de Eduardo Águila, central del Atlético San Luis. Sin embargo, periodistas cercanos al conjunto potosino han reportado que la negociación entre ambos clubes se ha estancado. Las razones son claras y explican por qué, pese al interés inicial, el movimiento no ha mostrado avances significativos.

La primera razón es que el Atlético San Luis no tiene intención de negociar con el Guadalajara la salida de Águila y únicamente ha puesto sobre la mesa su cláusula de rescisión, fijada en 6 millones de dólares. Por otro lado, al interior de Chivas existe un nombre que genera mayor consenso tanto en Milito como en la directiva, y el Club estaría afinando detalles para cerrar su incorporación.

Se trata de Víctor Guzmán, defensa de Rayados, quien mantiene una relación complicada con el entrenador Domenec Torrent, situación que lo habría llevado a considerar seriamente cambiar de equipo. Guzmán, apenas un par de meses mayor que Águila, cuenta con mucha más experiencia en Primera División y un nivel futbolístico más alto en la actualidad, por lo que, aunque no se ha revelado el precio que pediría Monterrey por su transferencia, parece ser una opción más sólida para el presente y el futuro del Guadalajara.

Chivas ya le trajo dos refuerzos a Gabriel Milito que reforzarán la ofensiva

Además del defensa central solicitado por Gabriel Milito, la directiva ya cerró dos incorporaciones importantes: Brian Gutiérrez, mediocampista ofensivo procedente del Chicago Fire de la MLS, y Ángel Sepúlveda, delantero proveniente del Cruz Azul y exjugador del Rebaño. Ambos fichajes se harán oficiales a más tardar la próxima semana, cuando el plantel reporte para el inicio de la pretemporada.