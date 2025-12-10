La directiva de Chivas continúa trabajando para fortalecer el proyecto de Gabriel Milito de cara al Clausura 2026, y una de las prioridades es la incorporación de un defensa central. Los dos candidatos más fuertes para llegar a Verde Valle son Víctor Guzmán, de Rayados, y Eduardo Águila, de Atlético San Luis. Aunque cada operación presenta sus propias complicaciones, los potosinos comenzaron a dar pistas que apuntan a la posible salida de Águila rumbo al Rebaño Sagrado.

De acuerdo con la periodista especializada en el Atlético San Luis, María Luisa Chagoya, el club analiza el fichaje de Benjamín Galindo para el Clausura 2026. Lo llamativo es que Galindo, canterano de Chivas, juega precisamente como defensa central, lo que sugiere que los potosinos se preparan para la salida de un jugador en esa posición. El principal candidato, por supuesto, es Eduardo Águila, que lleva sonando muchos meses para ser jugador del Rebaño Sagrado.

Los reportes sobre el posible traspaso de Águila indican que la directiva de San Luis no tiene intención de negociar, por lo que, si Chivas realmente lo quiere, deberá pagar la cláusula de rescisión de 6 millones de dólares. Esta cifra es considerada alta para un futbolista que, aunque talentoso, sigue siendo visto más como una promesa a futuro que como una realidad consolidada en la Liga MX.

Eduardo Águila está cerca de llegar a Chivas.

En el caso del Toro Guzmán, la complejidad radica en la relación entre directivas. León también estaría interesado en ficharlo y, debido a la buena relación con los Rayados, Monterrey preferiría venderle al club esmeralda. Aun así, Chivas podría tener una ventaja importante: capacidad económica superior tanto para adquirir su carta como para ofrecerle un mejor contrato al defensor regio.

Chivas ya tiene al menos tres refuerzos cerrados para el Clausura 2026

Por ahora, los refuerzos de Chivas que ya están prácticamente cerrados son Brian Gutiérrez, quien debe reportar sin inconvenientes al inicio de la pretemporada, y Ángel Sepúlveda, cuya llegada dependerá de qué tan lejos avance Cruz Azul en la Copa Intercontinental. Ricardo Marín también regresará con la intención de ganarse un lugar en el proyecto de Milito y se presentará en Verde Valle el 15 de diciembre.