Las Chivas de Matías Almeyda marcaron una de las etapas más brillantes en la historia reciente del futbol mexicano. Aquella versión del Rebaño Sagrado destacó no solo por el talento individual de sus futbolistas, sino por la sobresaliente gestión del Pelado, quien potenció a varios jugadores hasta llevarlos al mejor momento de sus carreras. En ese equipo lleno de energía, intensidad y compromiso, hubo elementos que sorprendieron por su rendimiento y que difícilmente volvieron a alcanzar ese nivel.

Uno de esos casos fue el de Néstor Calderón, un futbolista sumamente polivalente capaz de desempeñarse como extremo por izquierda (posición en la que brilló con Almeyda), por derecha o incluso como mediocampista. Llegó a Chivas en 2016 en un préstamo por un año procedente del Santos Laguna, y poco a poco se ganó un lugar en el esquema del entrenador argentino gracias a su capacidad para romper líneas, su golpeo de balón y su disciplina táctica.

El Avión terminó siendo titular en la Liguilla y la Final contra Tigres del Clausura 2017, un partido histórico donde el Guadalajara conquistó su más reciente título de Liga MX. A pesar de su buen desempeño, Chivas no logró llegar a un acuerdo para retenerlo, por lo que Calderón regresó al Santos, que posteriormente decidió venderlo a Pumas. En la UNAM nunca pudo consolidarse, y su rendimiento fue disminuyendo al punto de que, apenas un año después, fue cedido al Celaya, donde tampoco logró destacar.

Tras quedar sin equipo a principios de 2019, Calderón tuvo un breve paso en el Salamanca FC de España a finales de ese mismo año, pero no logró adaptarse ni generar impacto. Finalmente regresó a México para jugar poco más de un año con el Club Veracruzano de Fútbol, de la Liga de Balompié Mexicano. Después de este último intento por mantenerse activo, decidió retirarse a mediados de 2021, con apenas 32 años y una carrera que nunca volvió a acercarse a lo que mostró con Almeyda.

El nombre de Néstor Calderón volvió a sonar en 2025 por un problema de impuestos

Lo último que se supo de Néstor Calderón salió a la luz hace unos meses, cuando fue investigado por la Procuraduría Fiscal de la Federación por presunta defraudación fiscal durante su etapa en Santos Laguna, por un monto aproximado de 880 mil pesos. En esa misma indagatoria aparecieron otros jugadores del club y el entonces presidente del equipo, Alejandro Irarragorri. La situación no escaló legalmente, por lo que se presume que Calderón se encuentra actualmente fuera de problemas judiciales.