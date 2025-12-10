En la mañana de México todo el mundo está al pendiente de lo que sucederá en el debut de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025. En Chivas todo el mundo estará todo el mundo pendiente debido a que Nicolás Larcamón decidió enviar al banco de suplente a Ángel Sepúlveda. ¿Miedo a que se lesione y se caiga su fichaje?

Una de las grandes sorpresas que dieron diferentes insiders del Guadalajara sobre el mercado de pases es que Alejandro Manzo y Javier Mier iban a ir por un atacante. Especialmente ante la salida de Alan Pulido, Chicharito Hernandez, Teun Wilke y Cade Cowell, cuatro jugadores que no se ganaron la confianza del entrenador argentino.

Es por este motivo que Chivas decidió ir por Ángel Sepúlveda, quien perdió su puesto de titular en Cruz Azul por el buen momento del Toro Fernández. Con el objetivo de pelear un lugar en la Copa del Mundo 2026, el Cuate vio con buenos ojos salir de la Máquina para competir con Armando González, último campeón de goleo del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025.

Ángel Sepúlveda llega a Chivas para el Clausura 2026.

En medio de este contexto, el futuro refuerzo del Guadalajara se encuentra en plena competencia con el equipo de la Noria. Sin embargo, todo indicaría que en el Derbi de las América Nicolás Larcamón decidió dejarlo fuera del equipo titular para mantener de inicio al Toro Fernández. De todas maneras, no sería extraño que vea minutos ya que anotó siete goles en el Apertura 2025.

¿Qué podría detener la llegada de Ángel Sepúlveda a Chivas?

Según lo informado por César Luis Merlo Chivas ya tiene todo acordado con Cruz Azul para que llegue Ángel Sepúlveda ni bien termine la competencia en el 2025. En su informe con Futboltuber, no solo reveló que firmará por un año y medio, más la opción de renovarlo por seis meses más, sino que además reveló que solo se caería si se lesiona.