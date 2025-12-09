La directiva de Chivas ya está trabajando con intensidad para cerrar la contratación de los refuerzos que requieren para potenciar el plantel rojiblanco de cara al Clausura 2026; sin embargo, hay una posición en la que estaría surgiendo preocupación debido a las dificultades de encontrar a un jugador con el perfil que requiere Gabriel Milito.

Durante las semanas recientes se han filtrado varias negociaciones y charlas que ha tenido la cúpula del Guadalajara, en donde ya tendrían un acuerdo verbal por Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda; sin embargo, no estarían avanzando como quisieran por un defensa central.

Sin embargo, la preocupación de Javier Mier y Alejandro Manzo es que le habrían prometido al entrenador argentino que para el regreso a la actividad para la pretemporada, ya se tendrían novedades sobre el refuerzo en la zaga según reveló el comunicador Alejandro Ramírez.

“En Guadalajara le dieron su palabra a Gabriel Milito de que una vez regresando de vacaciones ya iban a tener claridad sobre el defensa central. Van por uno”, explicó el comunicador en el programa La De Ocho.

¿Por qué urge un defensa central en Chivas?

Aunque el Guadalajara tiene a varios elementos para esa zona del campo, la realidad es que Gabriel Milito necesita un zaguero que tenga buena salida para las transiciones de defensa a ataque, además de darle mayor solidez al sector bajo que sufrió en demasía durante el Apertura 2025.

¿Quiénes han sonado para reforzar al Guadalajara?

Durante las semanas recientes se ha especulado sobre varios elementos para que puedan recalar en el chiverío, tales como Víctor Guzmán, César Montes, Antonio Briseño, Eduardo Águila, entre otros, en donde algunos inclusive ya estarían descartados por la propia comitiva rojiblanca.