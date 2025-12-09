El posible fichaje de Ángel Sepúlveda como refuerzo de Chivas para el Clausura 2026 ha generado división de opiniones entre los aficionados rojiblancos, principalmente por su edad; sin embargo, dentro de la directiva tendrían bien definido el motivo por el que consideraron que era el delantero ideal para el Rebaño.

Pese a que aún no terminaba la participación de ambos clubes en el torneo local, se filtró la negociación por el delantero para que se mude a la Perla de Occidente, en donde su buena cuota goleadora de los años recientes no sería suficiente motivo para ficharlo.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que en los altos mandos del Guadalajara se convencieron de Ángel Sepúlveda debido a su edad, ya que por su experiencia también puede fungir como mentor para los delanteros jóvenes que vienen en la institución, principalmente restarle presión a Armando González.

“Entendiendo que Alan Pulido y Javier Hernández tienen un pie fuera, la directiva no quería era que la responsabilidad entera cayera sobre novatos (…) Necesitaban alguien que medianamente pudiera guiar a los más jóvenes y en el mercado no hay mucho. A Ángel Sepúlveda se le contrata como una especie de guía“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué se irían Chicharito y Alan Pulido?

Debido a los pobres dividendos que han entregado los dos delanteros veteranos, mundialistas y hasta campeones de goleo del futbol mexicano, la directiva rojiblanca ya habría perdido la paciencia, por lo que no renovará el contrato de Chicharito y se marcharía libre. Por su parte, con Pulido tratarían de encontrarle acomodo en otro club.

¿Cuál fue la razón por la que Ángel Sepúlveda quiere jugar en Chivas?

Diversas versiones de periodistas asegurarían que la razón por la que el Cuate habría aceptado vivir una segunda etapa en el Guadalajara sería que considera posible el ganarse la titularidad para tratar de convencer a Javier Aguirre de surbirlo al Mundial del 2026.